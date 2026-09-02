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VI GROUP predstavuje Strmé Vŕšky: komorný projekt rodinných domov v Záhorskej Bystrici
Tagy: PR rezidenčný projekt Rodinné domy
Spoločnosť VI GROUP uvádza na trh nový rezidenčný projekt Strmé Vŕšky. Spoločnosť VI GROUP uvádza na trh nový rezidenčný projekt Strmé Vŕšky — komornú zónu desiatich samostatne ...
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2.9.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť VI GROUP uvádza na trh nový rezidenčný projekt Strmé Vŕšky.
Spoločnosť VI GROUP uvádza na trh nový rezidenčný projekt Strmé Vŕšky — komornú zónu desiatich samostatne stojacich rodinných domov v Bratislave, v mestskej časti Záhorská Bystrica. Po dlhšom čase tak do svojho portfólia opäť prináša rodinné domy, tentoraz v prémiovejšom segmente s dôrazom na kvalitnú architektúru, súkromie, veľkorysé pozemky a vyhľadávanú lokalitu s dobrou dostupnosťou v rámci hlavného mesta.
Strmé Vŕšky vznikajú na tichom západnom svahu Malých Karpát, v jednej z dlhodobo najvyhľadávanejších rezidenčných lokalít Bratislavy. Projekt nie je rozsiahlou rezidenčnou výstavbou ani radovou zástavbou — ide o malú privátnu ulicu samostatne stojacich domov, kde sa ruch mesta končí pred bránou areálu.
Každý dom stojí samostatne, bez spoločných stien so susednými domami, a disponuje vlastným vstupom, predzáhradkou, záhradou, garážou integrovanou priamo v dome a prestrešeným exteriérovým parkovaním. Pozemky majú výmeru približne 480 m². Limitovaný počet domov a absencia spoločných stien zabezpečujú maximálne súkromie aj vlastnú architektonickú identitu každého domu, čo ocení každý záujemca.
Architektonický koncept projektu vychádza z charakteru historickej Záhorskej Bystrice. Podlhovasté domy so sedlovými strechami nadväzujú na tradičný "dedinský" pôdorys lokality, no sú spracované v súčasnom architektonickom jazyku. Domy kopírujú vrstevnicu svahu a sú osadené tak, aby prirodzene pracovali s terénom.
Mierny svah zároveň zabezpečuje dobré preslnenie, dostatok súkromia a otvorené výhľady smerom na Záhorskú nížinu a pahorkatinu nad Hainburgom. Architektúra tak prepája tradičný ráz lokality s nárokmi na moderné a zdravé bývanie.
Projekt pracuje s jedným dispozičným typom — priestranným päťizbovým domom s jedným garážovým státím. Dispozícia zostáva vo všetkých domoch totožná, k dispozícii je však v troch šírkových variantoch: 6,5 m, 7 m a 5,5 m, vďaka čomu si záujemcovia môžu vybrať riešenie podľa svojich priestorových potrieb.
Pri variante so šírkou 7 metrov je navyše počas výstavby možná klientska zmena na štvorizbový dom s dvoma garážovými státiami. Projekt tak ponúka flexibilitu, ktorá umožňuje prispôsobiť dom konkrétnym potrebám rodiny.
Každý dom má už v základe nadštandardnú technickú výbavu: tepelné čerpadlo a podlahové kúrenie v celom dome, hliníkové okná s trojsklom, elektrické exteriérové žalúzie, predprípravu na klimatizáciu a nabíjanie elektromobilu, automatickú závlahu aj kvalitné sadové úpravy. Na rozdiel od bežnej ponuky, ktorá sa často odovzdáva ako jednoduchý holodom, prinášajú Strmé Vŕšky vyšší technologický štandard už v základnej cene.
Dom je v základe odovzdávaný vo vyhotovení holodom, ktorý predstavuje čistý základ pre vlastnú predstavu o interiéri. Klient si však môže podľa svojho životného štýlu zvoliť aj vyššiu úroveň dokončenia — od kvalitne pripraveného štandardu s vybranými podlahami, sanitou a prvkami až po kompletne zariadený dom pripravený na nasťahovanie, vrátane stolárskych riešení podľa uceleného balíka zariadenia.
Práve táto možnosť "na kľúč" je pre mnohé rodiny obrovským pohodlím. Namiesto mesiacov zariaďovania a koordinovania desiatok dodávateľov si klient môže zvoliť ucelený balík zariadenia vrátane nábytku a stolárskych riešení na mieru.
Každá záhrada bude pri odovzdaní v určitej miere upravená — s výsadbou stromov, kríkov a trávnika. Pri prvých piatich domoch developer navyše zachová hodnotné vzrastlé stromy, ktoré dotvárajú prirodzenú atmosféru lokality a poskytujú dodatočné súkromie.
Osadenie domov v miernom svahu spolu s premyslenou zeleňou vytvára pri každom dome prirodzene chránený vonkajší priestor, kde záhrada plynulo nadväzuje na obytnú časť. Veľkorysé presklenie prepája interiér s terasou a zeleňou, vďaka čomu sa záhrada stáva prirodzeným pokračovaním obytného priestoru.
Záhorská Bystrica si v posledných rokoch vybudovala povesť jednej z prestížnych a vyhľadávaných častí Bratislavy. Vyniká skvelou občianskou vybavenosťou — školami, škôlkami, obchodmi aj športoviskami v dosahu — a dlhodobo a koncepčne investuje do rozvoja verejného priestoru. Územie dnes zažíva zdravý stavebný rozmach, pričom si zachováva pokojné, polovidiecke prostredie aj rýchlu dostupnosť do Bratislavy.
Bezprostredná blízkosť lesov a Bratislavského lesoparku ponúka turistické chodníky aj cyklotrasy prakticky za hranicou areálu, zatiaľ čo napojenie na diaľnicu D2 zabezpečuje rýchle spojenie s mestom. Projekt tak umožňuje žiť v súkromnej a tichej zóne bez toho, aby rezidenti museli opustiť Bratislavu a jej vybavenosť.
Predaj domov v projekte Strmé Vŕšky je oficiálne spustený. Začiatok výstavby je naplánovaný na druhý štvrťrok 2027.
Bližšie informácie o projekte, dispozíciách a možnostiach rezervácie sú k dispozícii na webovej stránke: www.strme-vrsky.sk
Developerom projektu Strmé Vŕšky je spoločnosť VI GROUP, ktorá už viac ako 20 rokov pôsobí na slovenskom trhu nehnuteľností a patrí medzi popredných developerov na Slovensku. Od svojho založenia sa VI GROUP z malého rodinného podniku vypracovala na jednu z top desiatich developerských spoločností v krajine, pričom jej úspechy presahujú aj hranice Slovenska.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - VI GROUP predstavuje Strmé Vŕšky: komorný projekt rodinných domov v Záhorskej Bystrici © SITA Všetky práva vyhradené.
Spoločnosť VI GROUP uvádza na trh nový rezidenčný projekt Strmé Vŕšky — komornú zónu desiatich samostatne stojacich rodinných domov v Bratislave, v mestskej časti Záhorská Bystrica. Po dlhšom čase tak do svojho portfólia opäť prináša rodinné domy, tentoraz v prémiovejšom segmente s dôrazom na kvalitnú architektúru, súkromie, veľkorysé pozemky a vyhľadávanú lokalitu s dobrou dostupnosťou v rámci hlavného mesta.
Komorná ulica desiatich samostatných domov
Strmé Vŕšky vznikajú na tichom západnom svahu Malých Karpát, v jednej z dlhodobo najvyhľadávanejších rezidenčných lokalít Bratislavy. Projekt nie je rozsiahlou rezidenčnou výstavbou ani radovou zástavbou — ide o malú privátnu ulicu samostatne stojacich domov, kde sa ruch mesta končí pred bránou areálu.
Každý dom stojí samostatne, bez spoločných stien so susednými domami, a disponuje vlastným vstupom, predzáhradkou, záhradou, garážou integrovanou priamo v dome a prestrešeným exteriérovým parkovaním. Pozemky majú výmeru približne 480 m². Limitovaný počet domov a absencia spoločných stien zabezpečujú maximálne súkromie aj vlastnú architektonickú identitu každého domu, čo ocení každý záujemca.
Architektúra, ktorá nadväzuje na charakter Záhorskej Bystrice
Architektonický koncept projektu vychádza z charakteru historickej Záhorskej Bystrice. Podlhovasté domy so sedlovými strechami nadväzujú na tradičný "dedinský" pôdorys lokality, no sú spracované v súčasnom architektonickom jazyku. Domy kopírujú vrstevnicu svahu a sú osadené tak, aby prirodzene pracovali s terénom.
Mierny svah zároveň zabezpečuje dobré preslnenie, dostatok súkromia a otvorené výhľady smerom na Záhorskú nížinu a pahorkatinu nad Hainburgom. Architektúra tak prepája tradičný ráz lokality s nárokmi na moderné a zdravé bývanie.
Päťizbové domy s flexibilnou dispozíciou
Projekt pracuje s jedným dispozičným typom — priestranným päťizbovým domom s jedným garážovým státím. Dispozícia zostáva vo všetkých domoch totožná, k dispozícii je však v troch šírkových variantoch: 6,5 m, 7 m a 5,5 m, vďaka čomu si záujemcovia môžu vybrať riešenie podľa svojich priestorových potrieb.
Pri variante so šírkou 7 metrov je navyše počas výstavby možná klientska zmena na štvorizbový dom s dvoma garážovými státiami. Projekt tak ponúka flexibilitu, ktorá umožňuje prispôsobiť dom konkrétnym potrebám rodiny.
Nadštandardná výbava už v základe a tri úrovne dokončenia
Každý dom má už v základe nadštandardnú technickú výbavu: tepelné čerpadlo a podlahové kúrenie v celom dome, hliníkové okná s trojsklom, elektrické exteriérové žalúzie, predprípravu na klimatizáciu a nabíjanie elektromobilu, automatickú závlahu aj kvalitné sadové úpravy. Na rozdiel od bežnej ponuky, ktorá sa často odovzdáva ako jednoduchý holodom, prinášajú Strmé Vŕšky vyšší technologický štandard už v základnej cene.
Dom je v základe odovzdávaný vo vyhotovení holodom, ktorý predstavuje čistý základ pre vlastnú predstavu o interiéri. Klient si však môže podľa svojho životného štýlu zvoliť aj vyššiu úroveň dokončenia — od kvalitne pripraveného štandardu s vybranými podlahami, sanitou a prvkami až po kompletne zariadený dom pripravený na nasťahovanie, vrátane stolárskych riešení podľa uceleného balíka zariadenia.
Práve táto možnosť "na kľúč" je pre mnohé rodiny obrovským pohodlím. Namiesto mesiacov zariaďovania a koordinovania desiatok dodávateľov si klient môže zvoliť ucelený balík zariadenia vrátane nábytku a stolárskych riešení na mieru.
Súkromné záhrady a zachovaná zeleň
Každá záhrada bude pri odovzdaní v určitej miere upravená — s výsadbou stromov, kríkov a trávnika. Pri prvých piatich domoch developer navyše zachová hodnotné vzrastlé stromy, ktoré dotvárajú prirodzenú atmosféru lokality a poskytujú dodatočné súkromie.
Osadenie domov v miernom svahu spolu s premyslenou zeleňou vytvára pri každom dome prirodzene chránený vonkajší priestor, kde záhrada plynulo nadväzuje na obytnú časť. Veľkorysé presklenie prepája interiér s terasou a zeleňou, vďaka čomu sa záhrada stáva prirodzeným pokračovaním obytného priestoru.
Záhorská Bystrica: prestížna lokalita s prírodou na dosah
Záhorská Bystrica si v posledných rokoch vybudovala povesť jednej z prestížnych a vyhľadávaných častí Bratislavy. Vyniká skvelou občianskou vybavenosťou — školami, škôlkami, obchodmi aj športoviskami v dosahu — a dlhodobo a koncepčne investuje do rozvoja verejného priestoru. Územie dnes zažíva zdravý stavebný rozmach, pričom si zachováva pokojné, polovidiecke prostredie aj rýchlu dostupnosť do Bratislavy.
Bezprostredná blízkosť lesov a Bratislavského lesoparku ponúka turistické chodníky aj cyklotrasy prakticky za hranicou areálu, zatiaľ čo napojenie na diaľnicu D2 zabezpečuje rýchle spojenie s mestom. Projekt tak umožňuje žiť v súkromnej a tichej zóne bez toho, aby rezidenti museli opustiť Bratislavu a jej vybavenosť.
Spustenie predaja
Predaj domov v projekte Strmé Vŕšky je oficiálne spustený. Začiatok výstavby je naplánovaný na druhý štvrťrok 2027.
Bližšie informácie o projekte, dispozíciách a možnostiach rezervácie sú k dispozícii na webovej stránke: www.strme-vrsky.sk
Developerom projektu Strmé Vŕšky je spoločnosť VI GROUP, ktorá už viac ako 20 rokov pôsobí na slovenskom trhu nehnuteľností a patrí medzi popredných developerov na Slovensku. Od svojho založenia sa VI GROUP z malého rodinného podniku vypracovala na jednu z top desiatich developerských spoločností v krajine, pričom jej úspechy presahujú aj hranice Slovenska.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - VI GROUP predstavuje Strmé Vŕšky: komorný projekt rodinných domov v Záhorskej Bystrici © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR rezidenčný projekt Rodinné domy
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