City stratili body v Newcastli

Newcastle 1. decembra (TASR) – Odkedy sa futbalisti Newcastlu United vrátili v sezóne 2017/2018 do najvyššej anglickej súťaže, neprehrali na domácej pôde so žiadnym z úradujúcich majstrov. V sobotu obrali v St. James' Parku v dueli 14. kola Premier League o dva body Manchester City, s ktorým remizovali 2:2 aj vďaka výbornému výkonu slovenského brankára Martina Dúbravku.povedal Dúbravka, ktorý zlikvidoval sedem striel súpera.Po vyrovnávajúcom góle na 2:2 v 88. minúte neskrýval obrovskú radosť.Hneď po návrate Newcastlu medzi elitu si zo severu Anglicka odniesla prehru 0:3 majstrovská Chelsea a v uplynulej sezóne podľahli domácim 1:2 aj šampióni z Manchestru City.Zverenci trénera Pepa Guardiolu v sobotu herne dominovali, mali až 77-percentné držanie lopty, no dvakrát stratili jednogólový náskok. Na otvárací zásah Raheema Sterlinga z 22. minúty odpovedal už o tri minúty neskôr obranca Jetro Willems. Nasledovalo obliehanie Dúbravkovej bránky, ktoré korunoval v 82. minúte exportnou strelou od brvna Kevin De Bruyne na 1:2.Hráčom Newcastlu sa podarilo odvrátiť center Benjamina Mendyho, no loptu si za šestnástkou hruďou spracoval belgický stredopoliar a prepálil všetko, čo mu stálo v ceste.Zverenci trénera Stevea Brucea však našli ešte jednu odpoveď - dve minúty pred koncom riadneho času zvolil Christian Atsu pri priamom voľnom kope z pravej strany prihrávku na Jonja Shelveyho, ktorý po nacvičenom signále presnou strelou k žrdi vyrovnal na konečných 2:2. Newcastlu tak po sobote patrila 14. priečka.hodnotil tréner hostí Pep Guardiola.Úradujúci majster stratil v tejto sezóne body už v piatich dueloch a na lídra Liverpool stráca až 11 bodov.povedal obranca John Stones.