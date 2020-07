Čižnár požiadal Čaputovú o uvoľnenie z funkcie generálneho prokurátora

Vymenoval ho Gašparovič

S výberom nástupcu začnú v septembri

21.7.2020 (Webnoviny.sk) - Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár požiadal prezidentku SR Zuzanu Čaputovú o uvoľnenie z funkcie. Informáciu pre agentúru SITA potvrdila hovorkyňa GP SR Andrea Predajňová „Termín vzdania sa funkcie bude oznámený v najbližších dňoch po doručení písomného vyhotovenia do rúk pani prezidentky,“ uviedla Predajňová.Generálnemu prokurátorovi Čižnárovi v piatok 17. júla uplynulo sedemročné funkčné obdobie. Bývalý prezident Ivan Gašparovič ho do funkcie vymenoval 17. júla 2013.Podľa momentálne platnej právnej úpravy je funkčné obdobie generálneho prokurátora sedem rokov, pričom začína plynúť dňom zloženia sľubu do rúk hlavy štátu. Zákon o prokuratúre však uvádza, že funkčné obdobie sa predlžuje až do zloženia sľubu novým generálnym prokurátorom.Zákon takisto hovorí, že generálneho prokurátora zastupuje a počas zastupovania vykonáva funkciu v plnom rozsahu jeho práv a povinností prvý námestník generálneho prokurátora.Uvedené platí aj pre situáciu, keď generálny prokurátor odstúpi z funkcie. Prvou námestníčkou generálneho prokurátora je momentálne Viera Kováčiková Generálneho prokurátora SR volia poslanci parlamentu, následne ho do funkcie menuje hlava štátu. Súčasná koalícia by Čižnárovho nástupcu mala vyberať v septembri.