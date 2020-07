Mišenku stále zadržiavajú Rakúšania, nad jeho vydaním na Slovensko visí otáznik

Trest si môže odsedieť aj v Rakúsku

21.7.2020 - Ministerstvo spravodlivosti nedostalo žiadne oficiálne informácie v súvislosti s rozhodnutím rakúskych orgánov vo vzťahu k vydaniu, respektíve nevydaniu odsúdeného Viliama Mišenku na Slovensko.Konanie o európskom zatýkacom rozkaze, narozdiel od medzinárodného zatýkacieho rozkazu, sa uskutočňuje priamo medzi príslušnými súdmi. Pre agentúru SITA to uviedlo tlačové oddelenie rezortu spravodlivosti v reakcii na medializované informácie, že Mišenku odsúdeného na 23 rokov, ktorého zadržali v Rakúsku, krajina nevydá vzhľadom na to, že má miestne občianstvo.Ministerstvo v tejto súvislosti doplnilo, že nedisponuje informáciami o dôvode odmietnutia vydania Mišenku ani o jeho prípadnom rakúskom občianstve. Rezort však zdôrazňuje, že v súvislosti s Mišenkom je trestné konanie spojené s ním, ako aj výkon trestu, na ktorý bol právoplatne odsúdený, možné odovzdať do Rakúska.„V prípade, že Viliam Mišenka nebude vydaný na Slovensko, je možné postupovať odovzdaním trestného konania do Rakúska pri európskom zatýkacom rozkaze vydanom Okresným súdom Nitra na trestné konanie pre pokračovací trestný čin neodvedenia dane a poistného spolupáchateľstvom a pre trestný čin vraždy účastníctvom. Zároveň je možné odovzdanie odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody do Rakúska zo strany Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica, ktorý vydal európsky zatýkací rozkaz na výkon trestu odňatia slobody pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v štádiu pokusu formou účastníctva ako objednávateľ, na základe rozsudku Najvyššieho súdu SR zo dňa 20. marca 2018, ktorým bol menovaný odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní 23 rokov,“ zdôraznilo ministerstvo.Špecializovaný trestný súd vydal na Viliama Mišenku v apríli 2018 Európsky zatýkací rozkaz, na základe ktorého ho začiatkom júla tohto roku zadržali v Rakúsku. Najvyšší súd SR v marci 2018 potvrdil pre Mišenku trest 23 rokov väzenia. Odsedieť si ich má za objednávku výbuchu v topoľčianskej firme Euromont z roku 2009, pri ktorom zahynula jedna osoba a viaceré boli zranené. Mišenka bol od roku 2015 stíhaný na slobode a na výkon trestu nenastúpil.Podľa obžaloby v kauze Euromont sa Viliam Mišenka spolu s komplicom Jánom Krajčíkom na jar v roku 2009 stretli v Bojnej aj s Milanom Pavlovičom, kde si dohodli úlohy na spáchanie útoku na matku Jozefa Mišenku, aby nevypovedal proti strýkovi Viliamovi.Detaily na súdnom pojednávaní osvetlil Pavlovič, ktorý v prípade vystupoval ako korunný svedok. Podľa neho Mišenka sľúbil Krajčíkovi za smrť švagrinej 20-tisíc eur a polovicu mu aj vyplatil.Mišenka aj Krajčík tvrdili, že nehovorí pravdu, ale súd ho označil za dôveryhodného svedka. Pôvodne proti Viliamovi Mišenkovi svedčil iba Krajčík, ale po sérii krivých výpovedí aj v iných veciach ho odsúdili za marenie spravodlivosti na deväť rokov.Krajčík priznal, že zabezpečil trhavinu a odpaľovací systém, ale poprel, že ho dal do kufríka svojmu spolužiakovi zo strednej školy Petrovi Hertelovi a poslal ho do firmy Euromont. Pri explózii Hertel zahynul a viacerí ľudia boli vážne zranení.Nálož mala usmrtiť Zuzanu Mišenkovú, Viliamovu švagrinú. Viliam však pred súdom vyhlásil, že smrť švagrinej si neobjednal, nemal na to dôvod. Priznal iba, že so švagrinou a jej synom nekomunikovali. Viliama, ktorý sa dlhodobo zdržiaval v zahraničí, na Slovensko eskortovali z Venezuely začiatkom roku 2013.V tejto súvislosti uviedol, že v zahraničí bol pracovne a po zadržaní políciou súhlasil s vydaním na Slovensko. Bol obžalovaný z viacerých trestných činov, ale ani v jednom prípade sa nepotvrdila jeho vina. Okrem vraždy Jozefa Gudábu išlo aj o prípad bankovej megakrádeže 173 miliónov korún (viac ako päť miliónov eur) z trezoru VÚB v Nitre a podiel na vražde mafiánskeho bosa Petra Čongrádyho.Výbuch v Euromonte čiastočne súvisel s prípadom vraždy Viliamovho synovca Jozefa Mišenku, zo smrti ktorého uznali súdy za vinných štvoricu Milan Pavlovič, Ronald Mišech, Róbert Trajkov a Ivan Skalický. Spolu s nimi bol z úkladnej vraždy Jozefa obžalovaný aj jeho strýko Viliam, ale prvostupňový i odvolací súd ho spod obžaloby oslobodili.