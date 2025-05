Clá sú dočasne zmrazené, dohody na obzore. Trump chce začať práve Britániou

8.5.2025 (SITA.sk) - Donald Trump oznámi obchodnú dohodu so Spojeným kráľovstvom. Správa prichádza po tom, čo prezident na sociálnych sieťach propagoval „významnú“ pripravovanú dohodu.Trump v stredu napísal, že „významná obchodná dohoda bude oznámená s veľkou a vysoko rešpektovanou krajinou“. Povedal, že dohodu oznámi na tlačovej konferencii o 10:00 v Oválnej pracovni Bieleho domu a označil ju za „prvú z mnohých“.Trump minulý mesiac uvalil rozsiahle clá na amerických obchodných partnerov, ale väčšinu z nich dočasne zmrazil, aby umožnil rokovania o obchodných dohodách. Už týždne tvrdí, že krajiny sa zoradia, aby uzavreli obchodné dohody so Spojenými štátmi.Očakáva sa, že Bank of England vo štvrtok zníži svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o štvrť percenta, keďže Trumpove plánované clá hrozia oslabením globálneho hospodárskeho rastu.