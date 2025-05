Je viditeľný aj z lietadla: 70-metrový nápis ZBOHOM FICO odkazuje premiérovi, že občania s jeho cestou nesúhlasia – FOTO

Fico bude jediným lídrom EÚ na prehliadke

Nápis ZBOHOM FICO je spoločným odkazom aktivistov

Protesty budú pokračovať aj v nasledujúcich dňoch

8.5.2025 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) ide do Moskvy, občianska spoločnosť mu odkazuje "Zbohom Fico!". Ako informovala iniciatíva Mier Ukrajine , pri bratislavskom letisku Milana Rastislava Štefánika umiestnili 70 metrový nápis ZBOHOM FICO tak, aby bol dobre viditeľný z lietadla, ktorým premiér odletí na vojenskú prehliadku do Moskvy.Aj keď nateraz ešte nie je isté, z ktorého letiska premiér bude cestovať do Moskvy, veria, že sa k nemu odkaz dostane. Ide tak o protest proti účasti premiéra na vojenskej prehliadke v Moskve, ktorú 9. mája organizuje prezident Ruska Vladimir Putin Občianske iniciatívy a organizátori protestov Slovensko je Európa si v týchto dňoch pripomínajú Deň víťazstva nad fašizmom Deň Európy , a teda dva dátumy, ktoré sú symbolom mieru, spolupráce a obrany demokratických hodnôt.„Fico sa má stať jediným lídrom členskej krajiny EÚ , ktorý sa na tejto prehliadke zúčastní. Kým zvyšok demokratického sveta si pripomína pád fašizmu a hodnoty mieru, Fico sa chystá oslavovať v krajine, ktorá vojnu vedie – a to priamo na európskej pôde,“ upozornila iniciatíva Mier Ukrajine a pripomenula, že aj šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallas vyzvala európskych lídrov, aby sa od plánovanej ceremónie dištancovali.„Varovala, že akákoľvek účasť na oslavách alebo vojenskej prehliadke v Moskve nebude EÚ brať na ľahkú váhu. Súčasne pripomenula, že ide o krajinu, ktorá denne porušuje medzinárodné právo,“ pripomenula iniciatíva. Predseda vlády však aj napriek varovaniam do Moskvy odcestuje. Podľa iniciatívy tak ide o ďalší krok, ktorým vedome izoluje Slovensko a odpútava ho od demokratických spojencov v EÚ.„Takýto čin ešte viac oslabí dôveru našich partnerov a upevní obraz Slovenska ako nespoľahlivého a poddajného spojenca Putinovho režimu,“ upozorňuje Mier Ukrajine. Značná časť občianskej spoločnosti sa tak od gesta premiéra dištancuje a považuje ho za porušovanie demokratických hodnôt a medzinárodnej solidarity. Podujatie má podľa iniciatívy slúžiť len ako propaganda režimu, ktorý vedie vojnový zločinec.„Nápis ZBOHOM FICO je spoločným odkazom občianskych iniciatív a aktivistov z celého Slovenska, ktorí už päť mesiacov vytrvalo protestujú proti smerovaniu tejto vlády. Hanbíme sa za správanie a činy premiéra, s ktorými zásadne nesúhlasíme,“ vyhlásila iniciatíva. Rastislav Kalnovič z iniciatívy Mier Ukrajine uviedol, že odmietajú premiéra, ktorý zrádza hodnoty demokracie, suverenity a mieru, a ktorý oslavuje s diktátorom, vedie Slovensko na východ a preč od spojencov. Iniciatíva súčasne informovala, že organizátori protestov Slovensko je Európa dnes, 8. mája, vystúpia na Bradlo k Mohyle Milana Rastislava Štefánika a v piatok 9. mája chystajú aj ďalšie protestné zhromaždenia.„Nechceme byť hanbou Európy. Nechceme stáť na strane agresora. Nechceme zradiť Ukrajinu ani našich spojencov. A preto hovoríme nahlas a z celého Slovenska: ZBOHOM FICO,“ uzavrela iniciatíva Mieru Ukrajine.