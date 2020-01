Člen Horskej záchrannej služby prežil tristometrový pád do Kráľovského žľabu v Tatrách

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.1.2020 - Horolezec prežil približne 300-metrový pád, poranil si pritom iba nohy. Na mieste zasahoval aj záchranársky vrtuľník. Ako informovala Horská záchranná služba (HZS) na svojej stránke, v poobedňajších hodinách počas zostupu hrebeňom Slavkovského štítu spadol 41-ročný horolezec a príslušník HZS smerom do Kráľovského žľabu.Po približne 300 metroch sa mu podarilo pád zastaviť, no utrpel pri ňom vážne poranenia dolných končatín. O pomoc požiadal jeho kolega, ktorý sa tam s ním spolu s ďalšou horolezkyňou nachádzal.Následne zostúpili za ním do žľabu, poskytli mu prvú pomoc a pripravili na letecký transport. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa spoločnosti Air Transport Europe Zuzana Hopjaková, zraneného horolezca následne vrtuľník transportoval v stabilizovanom stave do nemocnice v Poprade.