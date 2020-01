Minister Gajdoš si pripomenul tragédiu, 19. január 2006 je čiernym dňom slovenskej histórie

Vyjadrenie úcty hrdinom

Symbolické dubové stĺpy

19.1.2020 (Webnoviny.sk) - Devätnásty január 2006 je čiernym dňom v histórii Slovenskej republiky. Uviedol to minister obrany Peter Gajdoš (SNS) pri príležitosti 14. výročia leteckého nešťastia pri severomaďarskej obci Hejce. Pri páde vojenského lietadla An-24 zahynulo 41 profesionálnych vojakov a jeden civilný zamestnanec Ministerstva obrany SR, ktorí sa vracali domov z misie KFOR v Kosove.Ich pamiatku si v nedeľu uctil šéf rezortu obrany spolu s maďarským rezortným kolegom Tiborom Benkőm, náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Danielom Zmekom a s ďalšími predstaviteľmi slovenského rezortu obrany a ozbrojených síl oboch krajín. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková.„Slovensko si pamätá 19. január 2006 ako čierny deň svojej histórie. Štyridsaťdva rodín prišlo o svojich najbližších a my ostatní o skvelých kolegov a v neposlednom rade odborníkov vo svojich spôsobilostiach,“ uviedol minister Gajdoš.„Ani po 14 rokoch sa na toto miesto nedá prísť zo zvyku či z povinnosti, ale iba z dôvodu úprimného záujmu vyjadriť úctu hrdinom, ktorí naplnili slová vojenskej prísahy,“ dodal. Pri tejto príležitosti zároveň poďakoval obyvateľom obce Hejce za spolupatričnosť a starostlivosť o pietne miesta.Minister obrany Maďarska Tibor Benkő vyjadril sústrasť rodinám, ako aj priateľom zosnulých z radov ozbrojených síl.„Všetky tie sviece a kahance, ktoré tu dnes horia, zachovávajú pamiatku na našich kolegov. Odišli do zahraničia pomáhať iným, aby mohli žiť v pokoji, mieri a bezpečí, za čo im patrí naša úcta,“ povedal. Zároveň poďakoval všetkým, ktorí sa pred 14 rokmi podieľali na záchranných prácach.Ako uviedol náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko, udalosť z 19. januára 2006 je tragickou súčasťou novodobej histórie Ozbrojených síl SR.„S vojakmi, ktorí prišli o život pri tejto nehode, som osobne spätý. Je podstatné, aby sme si túto tragédiu každý rok pripomínali, a tiež pamiatku ďalších našich vojakov, ktorí položili životy v prospech Slovenskej republiky za jej hranicami,” povedal.Pamiatku 42 slovenských vojakov, ktorí zahynuli pri leteckej tragédii pri návrate z Kosova, pripomína na vrchu Borsó symbolických 42 pietnych dubových stĺpov, ako aj pamätník uprostred maďarskej obce Hejce.Vojenský špeciál An-24 havaroval 19. januára 2006 po náraze do kopca Borsó pri severomaďarskej obci Hejce. Na palube lietadla bolo 43 ľudí vracajúcich sa z mierovej misie KFOR v srbskej provincii Kosovo. Nehodu prežil jediný vojak, v tom čase nadporučík Martin Farkaš.