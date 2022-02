Člen SPD navrhuje vyššiu vekovú hranicu pre alkohol, chce zakročiť aj proti reklame

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.2.2022 (Webnoviny.sk) - Nemecký politik Burkhard Blienert navrhuje zvýšiť legálnu vekovú hranicu, keď si ľudia môžu kúpiť pivo a víno, zo 16 na 18 rokov. Zároveň by chcel zakročiť proti reklame na alkoholické nápoje a tabak.Päťdesiatpäťročný člen vládnucej Sociálnodemokratickej strany (SPD), ktorý pôsobí ako komisár pre omamné látky na federálnom ministerstve zdravotníctva, v rozhovore pre denník Die Welt vyslovil presvedčenie, že existuje „mnoho zdravotných dôvodov“ na zvýšenie vekovej hranice, a to dokonca aj v prípade slabších alkoholických nápojov.Podľa Blienerta by mali sa malo zrušiť pravidlo umožňujúce 14-ročným tínedžerom piť pivo, víno alebo šampanské v prítomnosti svojich rodičov alebo opatrovníkov.