Ministerstvo obrany vyhodnocuje možnosti pomoci Ukrajine, má byť užitočná

11.2.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo obrany SR vyhodnocuje možnosti ako pomôcť Ukrajine v súčasnej situácii. Šéf rezortu Jaroslav Naď (OĽaNO) to povedal na stretnutí s veľvyslancom Ukrajiny v SR Jurijom Muškom . Ako ďalej informovalo ministerstvo v tlačovej správe, podľa Naďa je potrebné preukázať solidaritu s Ukrajinou a zabezpečiť takú podporu, ktorá bude pre ukrajinských partnerov užitočná.„Náš postoj voči Ukrajine je jasný a neochvejný – plne podporujeme jej suverenitu a územnú celistvosť v rámci medzinárodne uznávaných hraníc, ako aj reformný proces smerom k Európskej únii a Severoatlantickej aliancii,“ vyhlásil minister obrany.Zopakoval tiež, že akýkoľvek ozbrojený zásah voči Ukrajine by mal obrovské následky nielen na Európu, ale aj na celý euroatlantický priestor. Jedinú cestu a spoločný záujem Naď podľa vlastných slov vidí v diplomatickom dialógu a deeskalácii napätia.V súvislosti so situáciou na Ukrajine minister obrany tiež zdôraznil nutnosť pokračovať v zvyšovaní pripravenosti a schopnosti rozhodne reagovať na všetky možné scenáre. Ocenil pritom prebiehajúce diskusie medzi spojencami na multilaterálnej úrovni. „Úzka spolupráca a koordinácia všetkých je pre transatlantické partnerstvo kľúčová. Som presvedčený, že NATO je najlepšou platformou na jednotný postup pri riešení súčasnej situácie,“ skonštatoval Naď. Dodal, že budúci týždeň bude s ministrom obrany Ukrajiny rokovať spoločne s ostatnými ministrami obrany členských krajín NATO.