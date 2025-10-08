Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 8.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Brigita
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

08. októbra 2025

Členka Súdnej rady SR informovala Európsku sieť súdnych rád o znepokojivej situácii na Slovensku


Tagy: Členské štáty nenávistné prejavy Sudcovia

Členka Súdnej rady SR Dana Jelinková Dudzíková informovala Európsku sieť súdnych rád a partnerské štáty o osobitne ...



Zdieľať
gettyimages 1307990239 676x451 8.10.2025 (SITA.sk) - Členka Súdnej rady SR Dana Jelinková Dudzíková informovala Európsku sieť súdnych rád a partnerské štáty o osobitne znepokojivej situácii na Slovensku v súvislosti s nenávistnými prejavmi.


Učinila tak počas stretnutia jej členských štátov v rámci projektovej skupiny k nezávislosti, zodpovednosti a kvalite súdnictva, ktoré Európska sieť súdnych rád (ENCJ) zorganizovala pod záštitou Ministerstva spravodlivosti Rakúskej republiky 2. a 3. októbra vo Viedni.

Znepokojivá situácia na Slovensku


Ako informovali z Kancelárie Súdnej rady SR, na stretnutí boli prítomní zástupcovia 23 štátov. Súdnu radu Slovenskej republiky zastupovala práve Jelinková Dudzíková.

V súvislosti s nenávistnými prejavmi som informovala Európsku sieť súdnych rád a partnerské štáty o osobitne znepokojivej situácii na Slovensku a o štvavej mediálnej kampani, neraz založenej na dezinterpretácii právneho poriadku, nielen voči sudcom pre výkon ich rozhodovacej činnosti, ale aj voči súdnej rade a jej členom, ktorá je ako orgán vystavený koncentrácii frustrácie zhmotnenej do nemiestnych atakov," uviedla Jelinková Dudzíková.

Stretnutie členských štátov


Príhovorom otvorila podujatie rakúska ministerka spravodlivosti Anna Sporrer. Cieľom stretnutia bola vzájomná výmena informácií o aktuálnom dianí v členských štátoch, oboznámenie sa s pripravovanými krokmi Európskej siete súdnych rád, no témou bolo i násilie a nenávistné prejavy voči sudcom.

Súdna rada Slovenskej republiky na stretnutí informovala o aktuálnych legislatívnych zmenách týkajúcich sa disciplinárneho súdnictva a konsolidácie platov sudcov. V rámci inovácií slovenská súdna rada poukázala na zefektívnenie a skrátenie procesov previerok sudcov, ako aj automatizovaný prepis verejných prejavov členov súdnej rady počas zasadnutia. Slovenská súdna rada prispela do diskusie podporením dôležitosti zaoberania sa témou násilia a atakov na sudcov s poukázaním na konkrétne prípady zo Slovenska," informovali z Kancelárie Súdnej rady.

Aktívny a rešpektovaný člen


Predsedníčka slovenskej súdnej rady Marcela Kosová zdôraznila, že ide o veľmi dôležitú tému, poukázala napríklad na výsledky ostatného prieskumu ENCJ.

Som preto veľmi rada, že zástupkyňa Súdnej rady Slovenskej republiky bola súčasťou diskusie na európskej úrovni. Naša súdna rada si v rámci ENCJ postupne vybudovala pozíciu aktívneho a rešpektovaného člena," uzavrela Kosová.


Zdroj: SITA.sk - Členka Súdnej rady SR informovala Európsku sieť súdnych rád o znepokojivej situácii na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Členské štáty nenávistné prejavy Sudcovia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Prieskum ukázal prepad Smeru, Progresívne Slovensko má jeden z najlepších výsledkov v histórii a KDH padlo nad päť percent
<< predchádzajúci článok
Tesco zmrazuje nízke ceny vyše 900 výrobkov až do konca roka

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 