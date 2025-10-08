|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 8.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Brigita
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Tesco zmrazuje nízke ceny vyše 900 výrobkov až do konca roka
Tagy: PR
Tesco od 8. októbra 2025 zmrazuje ceny viac ako 900 výrobkov označených logom Garantujeme nízke ceny až do konca roka. Reťazec v rámci programu Garantujeme nízke ceny už dlhodobo sleduje ...
Zdieľať
8.10.2025 (SITA.sk) - Tesco od 8. októbra 2025 zmrazuje ceny viac ako 900 výrobkov označených logom Garantujeme nízke ceny až do konca roka. Reťazec v rámci programu Garantujeme nízke ceny už dlhodobo sleduje vývoj cien výrobkov dennej spotreby, aby zákazníkom mohol ponúknuť výhodné nákupy každý deň. Cieľom programu je zabezpečiť dostupnosť kvalitných produktov za nízke ceny bez potreby špeciálnych akcií či zliav.
"V Tescu nám záleží, aby zákazníci vždy nakupovali výhodnejšie. Ponúkame im naozaj široký sortiment potravín a čo najlepšiu hodnotu za peniaze. V rámci programu Garantujeme nízke ceny sme vybrali produkty, ktoré naši zákazníci denne nakupujú do domácnosti. Ich ceny na trhu neustále sledujeme a upravujeme. Naši zákazníci tak majú istotu, že ušetria pri každom bežnom nákupe na stovkách základných potravín vlastnej značky Tesco aj značkových produktov," hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku, a dodáva: "Rozpočty slovenských domácností sú aj tento rok pod veľkým tlakom, a preto sme v období zvýšených výdavkov pred Vianocami zmrazili ceny viac ako 900 výrobkov dennej spotreby až do konca tohto roka. Slováci tak majú istotu, že v Tescu nakúpia vždy výhodne."
Takto "zmrazených" bude viac ako 900 produktov z kategórií pečivo, cereálie, mliečne výrobky, mrazené potraviny, mäsové výrobky a ryby, pivo, kolové nápoje, čaj, káva, sirupy, vína, minerálne vody, sladkosti, olej či cestoviny a ryža.
Súčasťou programu budú aj výrobky pre bábätká či drogériový tovar ako kapsičky pre deti, sušené dojčenské mlieka, plienky, tablety do umývačky, čistiace prostriedky, vlhčené obrúsky, kuchynské utierky, pracie prášky, mydlá, sprchové gély, šampóny, zubné pasty, toaletný papier a ďalšie produkty.
Červené logo Garantujeme nízke ceny označuje stovky produktov s výhodnou cenou na trhu. Ide o stovky produktov, ktorých bežné ceny kontrolujú týždenne odborníci v Tescu a nastavujú ich tak, aby boli pre zákazníkov Tesca vždy skutočne nízke a dostupné aj bez akcie. Pod garanciou nízkych cien zákazníci nájdu bežné výhodné ceny svojich obľúbených produktov. Naďalej však zákazníci v predajniach Tesco nájdu aj množstvo akciových cien, ako sú napríklad Clubcard ceny, s ktorými na týždennom nákupe ušetria v priemere 30 percent z ceny nákupu. či rôzne iné promócie.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Tesco zmrazuje nízke ceny vyše 900 výrobkov až do konca roka © SITA Všetky práva vyhradené.
"V Tescu nám záleží, aby zákazníci vždy nakupovali výhodnejšie. Ponúkame im naozaj široký sortiment potravín a čo najlepšiu hodnotu za peniaze. V rámci programu Garantujeme nízke ceny sme vybrali produkty, ktoré naši zákazníci denne nakupujú do domácnosti. Ich ceny na trhu neustále sledujeme a upravujeme. Naši zákazníci tak majú istotu, že ušetria pri každom bežnom nákupe na stovkách základných potravín vlastnej značky Tesco aj značkových produktov," hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku, a dodáva: "Rozpočty slovenských domácností sú aj tento rok pod veľkým tlakom, a preto sme v období zvýšených výdavkov pred Vianocami zmrazili ceny viac ako 900 výrobkov dennej spotreby až do konca tohto roka. Slováci tak majú istotu, že v Tescu nakúpia vždy výhodne."
Takto "zmrazených" bude viac ako 900 produktov z kategórií pečivo, cereálie, mliečne výrobky, mrazené potraviny, mäsové výrobky a ryby, pivo, kolové nápoje, čaj, káva, sirupy, vína, minerálne vody, sladkosti, olej či cestoviny a ryža.
Súčasťou programu budú aj výrobky pre bábätká či drogériový tovar ako kapsičky pre deti, sušené dojčenské mlieka, plienky, tablety do umývačky, čistiace prostriedky, vlhčené obrúsky, kuchynské utierky, pracie prášky, mydlá, sprchové gély, šampóny, zubné pasty, toaletný papier a ďalšie produkty.
Červené logo Garantujeme nízke ceny označuje stovky produktov s výhodnou cenou na trhu. Ide o stovky produktov, ktorých bežné ceny kontrolujú týždenne odborníci v Tescu a nastavujú ich tak, aby boli pre zákazníkov Tesca vždy skutočne nízke a dostupné aj bez akcie. Pod garanciou nízkych cien zákazníci nájdu bežné výhodné ceny svojich obľúbených produktov. Naďalej však zákazníci v predajniach Tesco nájdu aj množstvo akciových cien, ako sú napríklad Clubcard ceny, s ktorými na týždennom nákupe ušetria v priemere 30 percent z ceny nákupu. či rôzne iné promócie.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Tesco zmrazuje nízke ceny vyše 900 výrobkov až do konca roka © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Členka Súdnej rady SR informovala Európsku sieť súdnych rád o znepokojivej situácii na Slovensku
Členka Súdnej rady SR informovala Európsku sieť súdnych rád o znepokojivej situácii na Slovensku
<< predchádzajúci článok
Andrea Letanovská opúšťa predsedníctvo Demokratov. Chce sa naplno venovať medicíne a študentom – FOTO
Andrea Letanovská opúšťa predsedníctvo Demokratov. Chce sa naplno venovať medicíne a študentom – FOTO