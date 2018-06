Členkou expertnej skupiny EK pre umelú inteligenciu je M. Bieliková

Archívna snímka, Mária Bieliková. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 28. júna (TASR) – Nová expertná skupina Európskej komisie (EK) pre umelú inteligenciu má slovenské zastúpenie. Jej členkou sa stala dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave a odborníčka v oblasti umelej inteligencie Mária Bieliková. TASR o tom informovala manažérka pre komunikáciu STU Andrea Settey Hajdúchová.konštatovala Bieliková. Treba podľa nej dať signál mladým ľuďom, že majú perspektívu získať na Slovensku kvalitné vzdelanie a uplatnenie, že Slovensko ide cestou nielen používania poznatkov, ale aj ich vytvárania a transferu do praxe.upozornila.Expertná skupina je podľa Settey Hajdúchovej kľúčovým partnerom EK pri príprave legislatívy a návrhov pre investovanie v oblasti umelej inteligencie. Zaoberá sa tiež oblasťou etiky a ďalšími výzvami súvisiacimi s rozvojom umelej inteligencie. Ide napríklad o aktuálnu agendu ochrany osobných údajov vo vzťahu k využitiu umelej inteligencie. Experti sa zamerajú aj na to, ako umelá inteligencia ovplyvňuje priemysel a zamestnanosť.povedala eurokomisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabrielová.EK vybrala 52 členov do skupiny z viac ako 500 prihlášok. Členmi skupiny sú vedci a odborníci z akademického prostredia, z IT firiem, zástupcovia tretieho sektora aj experti na etiku.