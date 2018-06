Výroba áut v Británii v máji mierne vzrástla

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Londýn 28. júna (TASR) - Produkcia áut v Británii minulý mesiac vzrástla, k čomu do veľkej miery prispel domáci dopyt. Naopak, výroba áut určených na export zaznamenala pokles. Uviedlo to vo štvrtok britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT).Podľa SMMT sa výroba áut v Británii zvýšila v máji medziročne o 1,3 % na 137.225 vozidiel. Produkcia pre domáci trh sa zvýšila o 12,8 %, zatiaľ čo výroba áut na vývoz klesla o 1,5 %.Združenie výrobcov však zároveň dodalo, že k medziročnému rastu produkcie v mesiaci máj prispel aj fakt, že v rovnakom mesiaci minulého roka výroba prudko klesla. Dôvodom boli úpravy v niektorých závodoch pre prípravy na výrobu nových modelov.Na to poukázal aj šéf SMMT Mike Hawes. Ako povedal, v dôsledku výrazného poklesu produkcie v máji minulého roka sa tento mesiac rast očakával. Ak však má výroba pokračovať v raste aj naďalej, je nevyhnutné, aby britské závody boli schopné získavať ďalšie investície.Za päť mesiacov tohto roka bolo v Británii vyprodukovaných 705.603 áut. Medziročne to znamená pokles o 2,9 %.