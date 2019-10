Členovia BR OSN sa nezhodli v otázke tureckej invázie na severe Sýrie

Členovia Bezpečnostnej rady OSN diskutujú o situácii v Sýrii, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 11. októbra (TASR) - Členovia Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) sa vo štvrtok nedokázali zhodnúť na spoločnom stanovisku k prebiehajúcej tureckej vojenskej operácii voči Kurdom na severe Sýrie. Informovala o tom agentúra AP.Piati európski členovia BR OSN, ktorí štvrtkové zasadnutie zvolali, vyzvali v spoločnom vyhlásení Ankaru, aby. Tá podľa ich názoru ohrozuje pokrok medzinárodnej koalície, ktorá bojuje proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS).Európske krajiny v tejto súvislosti varovali, žeRuský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia reportérom povedal, že akékoľvek spoločné vyhlásenie BR OSN K Sýrii sa musí situácii v krajine venovať podrobnejšie, a to aj vrátane otázky prítomnosti cudzích vojsk na jej území.Jeho americká kolegyňa Kelly Craftová zas uviedla, že americký prezident Donald Trump v žiadnom prípade neschvaľuje rozhodnutie Ankary začať inváziu na severe Sýrie.Invázia Turecka do severovýchodnej Sýrie, kde operujú Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF), dlhoročný spojenec Spojených štátov v boji proti teroristom zo skupiny Islamský štát, sa začala v stredu. Ankara ju spustila po tom, ako sa z tejto oblasti stiahli americkí vojaci.