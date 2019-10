V USA zaznamenali už 26 úmrtí na chorobu spájanú s fajčením e-cigariet

Na ilustračnej foto elektronická cigareta. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 11. októbra (TASR) - Už 26 ľudí podľahlo v USA záhadnej pľúcnej chorobe spájanej s fajčením elektronických cigariet - tzv. vapovaním. Oznámilo to vo štvrtok americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), informuje agentúra DPA.CDC zaznamenalo do utorka naprieč USA celkovo 1299 prípadov poškodenia pľúc spájaných s vapovaním. V tomto počte je zahrnutých aj spomínaných 26 smrteľných prípadov.Všetci zo zmienených pacientov mali skúsenosti s fajčením elektronických cigariet, pričom väčšina z nich aj s fajčením prípravkov obsahujúcich THC - hlavnej psychoaktívnej zložky marihuany.Vapovanie je v USA čoraz populárnejšie medzi mládežou, pričom priemerný vek 1299 pacientov so zmienenými poškodeniami pľúc bol len 24 rokov. Agentúra DPA dodáva, že v Európe na rozdiel od USA v súvislosti s fajčením elektronických cigariet nijaký nárast pľúcnych chorôb nezaznamenali.