Členovia Činohry SND reagujú na obvinenia Šimkovičovej: Svoju prácu berieme veľmi zodpovedne a vážne

Členovia činohry sa ohradili

Zrušených predstavení bolo jedenásť

20.9.2024 (SITA.sk) - Časť členov a členiek Činohry Slovenského národného divadla (SND) reaguje na výroky ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS ), ktoré odzneli na tlačovej besede 17. septembra. Šéfka rezortu kultúry sa vyjadrila, že spomedzi zamestnancov SND, ktorí sú v štrajkovej pohotovosti a podľa ministerky sa venujú agitácii, sú hlavne členovia Činohry SND Šimkovičová sa mala ďalej tvrdiť, že najviac sa ozývajú tí herci, ktorí majú úväzky mimo SND.„Pani riaditeľka musela konštatovať, že veľa divadelných predstavení bolo odložených, boli tam vypredané lístky a nemohlo sa hrať, pretože títo herci mali aktivity mimo Slovenského národného divadla,“ povedala ministerka.Členovia Činohry SND sa voči týmto tvrdeniam Šimkovičovej ohradili s tým, že takéto slová majú potenciál vyvolať vo verejnosti nedôveru voči inštitúcii i voči ich práci.„Na niekoho môžu pôsobiť aj ako štvanie verejnosti proti nám, že nedostatočne napĺňame to, čím sme, teda Činohrou SND,“ uviedli a zdôraznili, že svoju prácu berú veľmi zodpovedne a vážne. Ako dodali, hrávajú v troch sálach, a to aj paralelne. Predložili tiež dáta o odohraných a zrušených predstaveniach za posledné dve sezóny.V sezóne 2022/2023 odohrali mesačne cez 40 predstavení. V rámci SR tiež boli šesťkrát na zájazde, v rámci týchto hosťovaní odohrali sedem predstavení. Zahraničný zájazd v danej sezóne absolvovali štyrikrát.Zrušených predstavení bez náhrady, a to výlučne z dôvodu práceneschopnosti (PN), bolo jedenásť. V sezóne 2023/2024 odohrali vo všetkých troch sálach vyše 450 predstavení. Zrušených predstavení pre PN bez náhrady bolo 15, predstavení, ktoré sa im podarilo napriek práceneschopnosti niektorého z hercov odohrať, hoci so zmenou, bolo 14.Na margo toho, prečo v prípade zrušených predstavení nenahradili hercov, ktorí boli PN, členovia Činohry SND ozrejmili, že v prípade väčších postáv to nie je narýchlo realizovateľné. Podotkli, že ak je možné urobiť záskok, tak to vždy spravia.„Ak sa objavili pochybnosti, tak radi by sme vyzvali na objasnenie, na ktoré budeme čakať, o aké konkrétne predstavenie išlo, a kvôli akým 'kšeftom' sa predstavenia zrušili,“ vyzval herec Richard Stanke . Akcentovali, že nikdy by nenechali padnúť predstavenie, ktoré sa zachrániť dá, a odísť divákov, lebo pre nich niet smutnejšieho pohľadu, ako je odchádzajúci divák.