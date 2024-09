Bratislava obnovila ďalšiu kultúrnu pamiatku, v budove Georgievitsovho paláca vznikol Dom hudby (video)

Palác chátral pred očami

Počet učební ZUŠ sa zvýšil

Vhodné miesta na kultúrne podujatia

Možný prenájom

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

19.9.2024 (SITA.sk) - V Bratislave po lekárni u Salvatora a Michalskej veži obnovili ďalšiu národnú kultúrnu pamiatku. Ide o historickú budovu Georgievitsov palác na Panenskej, ktorý je zároveň sídlom najstaršej bratislavskej Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Miloša Ruppeldta. Po novom v jeho priestoroch vznikol aj úplne nový kultúrny priestor - Dom hudby.Rekonštrukciu zrealizovali v rámci mestského Programu obnovy ZUŠ a CVČ (centier voľného času), ale aj vďaka predchádzajúcej finančnej podpore Ministerstva kultúry SR „Georgievitsov palác, v ktorom sídli ZUŠ Miloša Ruppeldta, doslova chátral pred očami. Mnohé priestory tu boli v tak zlom stave, že boli úplne nepoužiteľné a dlhé roky zatvorené - prakticky polovica budovy," poznamenal magistrát, ktorý od marca 2022 začal s komplexnou rekonštrukciou objektu.Injektážou prízemia a suterénu z budovy odstránili vlhkosť, kompletne vymenil strešný plášť, vybudovali nové kanalizačné rozvody, vodovod a kúrenie. Budova prešla reštaurátorskými prácami v interiéri, zrepasovali pôvodnú kamennú dlažbu, vykonali bezbariérové úpravy, opravu balkónov a obnovili fasádu.„Modernizáciou prešli jednotlivé triedy, ktoré sú dotvorené akustickými panelmi či novým interiérovým zariadením," priblížilo mesto.Vďaka rekonštrukcii sa počet učební ZUŠ zvýšil na 38, nechýbajú skúšobne a špeciálne učebne, napríklad pre zbor a orchester, a tiež pre bicie. Dizajnom zaujmú koncertné siene, jednou z najväčších noviniek je vybudovanie koncertnej sály s presklenou strechou. K rekonštrukcii sa pripojilo aj Staré Mesto, ktoré nadviazalo na stavebné práce magistrátu. Mestská časť nedávno rekonštruovala aj neďalekú Lýcejnú ulicu a dokončila rekonštrukciu Konventnej ulice.Časť novozrekonštruovanej budovy Georgievitsovho paláca získava do prenájmu Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) „K existujúcim priestorom, a to Koncertnej siene Klarisky, Bielej 6 a Kultúrnej scéne v Sade Janka Kráľa, tak pribudnú nové priestory s potrebným inventárom," priblížila samospráva.Nový Dom hudby prevádzkovaný BKIS prinesie do Bratislavy miesta vhodné na kultúrne podujatia, zamerané najmä na klasickú hudbu.Po oficiálnom prevzatí priestorov Domu hudby sa bude môcť umelecká obec uchádzať o ich prenájom. Najväčšia, s kapacitou 100 ľudí, je koncertná sieň na najvyššom poschodí budovy. V letných mesiacoch sa na umeleckú scénu premení aj nádvorie.„O prenájom dvoch skúšobní, ako aj ostatných priestorov v správe BKIS, sa budú môcť hudobné telesá uchádzať prostredníctvom výzvy v budúcom roku," doplnilo mesto. BKIS začne aktívne využívať všetky priestory od budúceho roku.