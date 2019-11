Členovia Fed jednomyseľne odmietli záporné úrokové sadzby

Federal Reserve Bank v New Yorku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 21. novembra (TASR) - Predstavitelia americkej centrálnej banky Fed minulý mesiac odmietli myšlienku zníženia úrokových sadzieb do záporného teritória, čo od nich prezident Donald Trump veľakrát požadoval. Ukázala to zápisnica z ich zasadania, ktorá bola zverejnená v stredu (20.11).Podľa členov Fedu, ktorí rozhodujú o úrokoch, dôkazy o výhodách záporných sadzieb v iných krajinách súStrážcovia americkej meny na stretnutí 29.-30. októbra tiež skonštatovali, že najväčšia svetová ekonomika sa javí akoaj napriek pretrvávajúcim globálnym problémom. Pripustili však, že riziká vrátane obchodného sporu s Čínou zostávajú "Fed minulý mesiac znížil referenčnú úrokovú sadzbu, už tretíkrát v tomto roku, a to na 1,5 - 1,75 %.Prezident Trump neúnavne útočil na centrálnu banku a požadoval nižšie a dokonca záporné úrokové sadzby, pričom tvrdil, že relatívne vysoké úroky v USA znevýhodňujú krajinu voči slabším ekonomikám v Európe a Ázii. Zo zápisnice z rokovania Fedu však vyplynulo, že za súčasných okolností pred nimi americkí centrálni bankáriuvádza sa v zápisnici. Existuje lenna prijatie takejto politiky, ktorá jednoznačne nepriniesla úžitok iným krajinám a mohla by mať následky pre bankové pôžičky a výdavky domácností. Záporné sadzby by do finančného systému USA priniesliuviedli členovia Fedu, ktorí však nevylúčili, že by mohli nastať okolnosti, ktoré by ich prinútili zmeniť svoje postoje.Americkej ekonomike sa vo všeobecnosti darí dobre a riziko recesie sa v uplynulých týždňoch zmenšilo. No zatiaľ čo pracovný trh a výdavky spotrebiteľov zostávajú silné, firmy sú podľa Fedu naďalej opatrné pri investovaní a vývoz zostáva slabý v dôsledku „neistoty v obchode a pomalého globálneho rastu“.