Ľ. Badiar: Človek sa v otroctve nechá zdeformovať a vzdá sa ideálov

Košice 21. novembra (TASR) - Zamatovú revolúciu označil Košičan Ľubomír Badiar za svoj polčas. Počas nej mal totiž 31 rokov, dnes má 61. Utláčanie a cenzúru pociťoval ako výtvarník, ale aj ako veriaci človek. Bol jedným zo štatutárov Krajského koordinačného centra hnutia Verejnosť proti násiliu (VPN) a pre aktivity súvisiace so zmenou režimu odišiel aj zo svojej práce. Ako pre TASR povedal, november 1989 pre neho trval dva roky a slobodu dnes považuje za dieťa, o ktoré sa treba starať.Badiar pôsobil v Krajskej organizácii Zväzu slovenských výtvarných umelcov v Košiciach, kde vzniklo koordinačné centrum. „povedal so slovami, že išlo o obdobie nádejí a túžob, no zároveň obáv z toho, čo bude. Priznal, že tak ako ostatní, aj on mal obavy z toho, či k nim počas večerných porád nevtrhne nejaká jednotka štátnej polície. Porady o tom, ako postupovať, trvali každodenne do noci. Keďže väčšina ľudí, ktorí sa na Novembri v Košiciach aktívne podieľali, pracovala, ich stretnutia sa začínali až večer, okolo 19.00 h a 20.00 h.Koordinačné centrum podľa Badiara navštevovali ľudia so sťažnosťami, ktoré súviseli s vtedajším režimom, niektorí ich len prišli podporiť. „spresnil.Hovorí, že ešte pred novembrom 1989 zažil na vlastnej koži prísny dohľad Štátnej bezpečnosti (ŠtB).opísal s tým, že postupne predvolávali ľudí z jeho okolia na výsluchy.vysvetlil Badiar.O postupe zmeny režimu ľudí informovali aj prostredníctvom novín Akcia, ktoré vychádzali približne dva roky, respektíve kým sa hnutie VPN nepretransformovalo do strany Občianska demokratická únia (ODÚ). Prostredníctvom novín monitorovali a komentovali aktuálne udalosti.povedal s tým, že pre neho to bolo pekné obdobie aj preto, že sa v tomto týždenníku mohol realizovať aj ako grafik - výtvarník.Keďže ľudia nemohli slobodne cestovať, študovať či podnikať, na druhú polovicu jeho doterajšieho života sa pozerá ako na otvorený balík možností, vďaka ktorému začal žiť tak, ako chcel. „spresnil s tým, že iní zasa slobodu pochopili po svojom - aj na úkor druhého.Sám nie je spokojný s tým, že do politiky sa opäť dostali niektorí z tých, ktorí boli pri moci aj pred novembrom 1989.doplnil.V súčasnosti sa Badiar venuje charite a cestu k demokracii prirovnáva k biblickému príbehu o vyvedení zotročeného národa Mojžišom do zasľúbenej zeme. Podľa neho je zvláštne, že cestu trvajúcu niekoľko mesiacov prekonávali 40 rokov. „uzavrel Badiar.