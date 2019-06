Členovia projektu Nájdi v sebe vedca mapovali záujem žiakov o vedu

Ilustračné foto. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 23. júna (TASR) - Materiálových vedcov, chemikov, ale aj farmakológov či psychológov zo Slovenskej akadémie vied (SAV) navštívili už stovky žiakov, aby sa o vede dozvedeli viac priamo v praxi. Členovia projektu Nájdi v sebe vedca v spolupráci s občianskym združením All4Science sa rozhodli zmapovať záujem o vedu na Základnej škole Pavla Marcelyho v Bratislave. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Monika Hucáková.povedal Martin Nosko z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV s tým, že všetko sú to oblasti, v ktorých žiaci zlyhávajú napriek tomu, že majú porovnateľné množstvo poznatkov.Z dotazníka spokojnosti vyplýva, že žiaci druhého stupňa základnej školy vnímajú vedu pozitívne a viac ako 90 percent respondentov hodnotilo návštevu ústavov SAV za veľmi alebo skôr zaujímavú, pričom pre väčšinu opýtaných boli prezentované témy zrozumiteľné a návšteva splnila ich očakávania. Len pre 1,7 percenta opýtaných bola prezentácia ústavov SAV nezaujímavá.povedala Vladimíra Čavojová z Centra spoločenských a psychologických vied SAV.Na záver mali žiaci napísať, čo im v škole chýba a ako by obohatili vyučovacie hodiny. Až 67 percent žiakov navrhuje vyučovanie hravou formou s prvkami experimentovania a zážitkového vzdelávania s komplexným myslením, päť percent žiakov by chcelo viac samostatnej práce na projektoch, desať percent by vymenilo učiteľa a pre 13 percent je systém, v ktorom sa učia, vyhovujúci.Projekt Nájdi v sebe vedca tretí rok organizovali vedci zo šiestich ústavov SAV. Zapojilo sa do neho spolu približne 530 žiakov, pričom ide celkovo o asi 1050 návštev na pôde SAV. Hlavným cieľom projektu je priviesť žiakov druhého stupňa základných škôl k vede a nadchnúť ich pre ňu.