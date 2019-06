Kim dostal osobný list od Trumpa, dôkladne ho posúdi

Na archívnej snímke Donald Trump a severokórejský vodca Kima Čong-un. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pchjongjang 23. júna (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un dostal od amerického prezidenta Donalda Trumpa osobný list a jeho obsah bude vážne posudzovať. Informovala o tom v noci na nedeľu tlačová agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne médiá, ktoré napriek tomu, že neposkytli detaily, uviedli, že Kim označil obsah korešpondencie za "excelentný".Americko-severokórejské rozhovory sú pozastavené od neúspešného summitu oboch lídrov, ktorý sa konal vo februári vo vietnamskej metropole Hanoj. Washington si podľa amerických činiteľov nekladie podmienky na konanie ďalšieho summitu, ale posun v dialógu si vyžiada overiteľné kroky Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) smerom k denuklearizácii.Trump má na pláne na budúci týždeň navštíviť Južnú Kóreu, kde absolvuje stretnutie s prezidentom Mun Če-inom. Trump sa do Soulu presunie z Tokia, kde sa zúčastní na schôdzke skupiny G20.Kim nedávno hostil čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, ktorému povedal, že jeho návšteva je príležitosťou demonštrovať "nemennosť a neporaziteľnosť spojenectva KĽDR a Číny pred svetom".Trump predĺžil v piatok platnosť existujúcich sankcií voči Severnej Kórei o jeden rok a ako dôvod uviedol "nezvyčajnú a mimoriadnu" hrozbu, ktorú predstavujú jej jadrové zbrane. Vo výnose zaslanom Kongresu Trump uviedol, že obnovuje "národný mimoriadny stav" v súvislosti s jadrovou hrozbou Severnej Kórey, po prvý raz vyhlásený v roku 2008. Mimoriadny stav by sa podľa zákona automaticky skončil, ak by ho prezident každoročne neobnovil v období 90 dní pred vypršaním jeho platnosti.