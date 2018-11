Členovia rôznych náboženských komunít absolvovali Pochod mieru

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štrasburg/Kehl 11. novembra (TASR) - Kresťania, židia, moslimovia a budhisti si v nedeľu pripomenuli 100. výročie ukončenia prvej svetovej vojny Pochodom mieru z nemeckého Kehlu cez most pre chodcov vedúci cez rieku Rýn do francúzskeho Štrasburgu. Na moste prečítali vyhlásenie, v ktorom veriacich všetkých vierovyznaní vyzvali na toleranciu a zmierenie.Informovali o tom tlačové agentúry Kathpress a APA.V texte vyhlásenia sa postavili proti jadrovému zbrojeniu a medzinárodnému obchodu so zbraňami konštatujúc, že 100 rokov po skončení prvej svetovej vojny sú za celosvetový stop rozvoja jadrových zbraní a upozorňujúc, že pre domnelú vojenskú bezpečnosť jestvujú alternatívy.Apel signovali okrem iného predstavitelia arcidiecéz z oboch strán nemecko-francúzskej štátnej hranice, biskup evanjelickej cirkvi z Nemecka, rabíni z oboch krajín, ako aj vedúci predstaviteľ islamskej komunity v nemeckej spolkovej krajine Bádensko-Württembersko.