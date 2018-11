V bratislavskej Dúbravke dominujú kandidáti pravice

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Bratislava 11. novembra (TASR) - Komunálne voľby v bratislavskej Dúbravke ovládla takmer úplne pravicová koalícia. Jej nominanti obsadili 23 z 25 miest v dúbravskom miestnom zastupiteľstve, rovnako tak kandidát tejto koalície (SaS, OĽaNO, Sme rodina - Boris Kollár, OKS, KDH, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska) obhájil svoj post vo voľbách starostu. Vyplýva to z definitívnych výsledkov sobotných (10. 11.) komunálnych volieb, zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.Aj v ďalšom období bude teda stáť na čele Dúbravky Martin Zaťovič. Vo voľbách získal takmer 91 percent všetkých platných hlasov (11.007). Zaťovičovu protikandidátku Ivetu Petruškovú (Smer-SD, SNS) podporilo 9,21 percenta hlasujúcich (1117 hlasov).Do 25-členného zastupiteľstva sa okrem kandidátov podporovaných zoskupením pravicových strán dostali aj dvaja nominanti, ktorých podporovalo Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia.V miestnom zastupiteľstve bude na rozdiel od obdobia 2014 - 2018, keď ho tvorili výlučne muži, aj ženský element, a to hneď prostredníctvom troch poslankýň. Žena je aj súčasťou trojice dúbravských poslancov v bratislavskom mestskom zastupiteľstve - Zdenka Zaťovičová obhájila svoj predchádzajúci mandát. Rovnako tak je to v prípade Juraja Káčera, ktorý je okrem miestneho a mestského poslanca i poslancom Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Do parlamentu hlavného mesta sa dostal i vicestarosta Dúbravky Ľuboš Krajčír.