Členovia senátu NS SR odmietajú zasahovanie Marian K. do rozhodovania

Bratislava 19. augusta (TASR) - Všetkých päť členov senátu Najvyššieho súdu SR (NS) SR, ktorý zamietol rozpustenie parlamentnej strany ĽSNS na návrh generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, odmieta, že by poznali obvineného a obžalovaného Mariana K. Rovnako, že mohol zasahovať do rozhodovania senátu v prípade ĽSNS. Vyjadrenie sprostredkovalo TASR Tlačové oddelenie NS SR.Predsedníčka senátu NS SR Jana Zemková zdôraznila, že Mariana K. nepozná a nemá žiadnu vedomosť o jeho zasahovaní do rozhodovania. Ďalšia predsedníčka senátu NS SR Nora Halmová rovnako odmietla akékoľvek ovplyvňovanie pri svojom rozhodovaní.dodala.Ďalšia predsedníčka senátu a sudkyňa Petra Príbelská zase uviedla, že osobne Mariana K. nepozná a nikdy sa s ním nestretla.doplnila.vyhlásila predsedníčka senátu NS SR Jarmila Urbancová.vyjadril sa zase predseda senátu a sudca NS SR Milan Morava.Sudcovia tak reagovali na údajnú komunikáciu Mariana K., v ktorej mal podľa portálu Aktuality.sk spomínať ĽSNS ako poistku vlády Roberta Fica (Smer-SD) po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Mal tvrdiť, že na Najvyššom súde vybaví, aby Čižnárov podnet na zrušenie strany odmietli.