Dve dopravné nehody v Ugande si vyžiadali najmenej 20 životov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kampala 19. augusta (TASR) - Najmenej 20 ľudí prišlo o život počas dvoch dopravných nehôd v Ugande vrátane výbuchu cisternového vozidla v západnej časti krajiny. Informovala o tom v pondelok agentúra AP s odvolaním sa na zdroje polície.Nehody vyvolávajú vzrastajúce znepokojenie v súvislosti s bezpečnosťou tamojších cestných komunikácii. Cisternové vozidlo vybuchlo v nedeľu po tom, ako po strate kontroly nad riadením vrazilo do dvoch vozidiel taxislužby a ďalšieho osobného automobilu. Požiar z cisterny spôsobil "tri menšie explózie" neďaleko zaparkovaných vozidiel a horieť začalo aj niekoľko obchodov v blízkosti.Polícia vo vyhlásení uviedla, že na mieste našla deväť obhorených mŕtvych tiel a jedno ďalšie ležalo uviaznuté pod cisternovým vozidlom.Ďalších desať ľudí prišlo o život a štyria utrpeli vážne zranenia na diaľnici vo východnej časti Ugandy, keď viacúčelové vozidlo (minivan) pohybujúce sa nedovolenou rýchlosťou vrazilo do autobusu s pasažiermi.Smrteľné dopravné nehody sú v tejto oblasti Afriky časté, pripomína AP a dodáva, že cesty sú tam úzke a vyskytujú sa na nich výtlky. Polícia z nehôd zvyčajne viní vodičov prekračujúcich povolenú rýchlosť.Obe tragické nehody si podľa polície vyžadujú dodatočné opatrenia v oblasti posilnenia bezpečnosti cestnej premávky s prísnejšími trestami, ktoré by slúžili ako odstrašujúci prostriedok.