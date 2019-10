Členovia SEWA zaplatia od nového roku opäť menej

Foto: SEWA Foto: SEWA

Bratislava 1. októbra (OTS) - Zníženie cien sa bude týkať kľúčových skupín elektrozariadení ako notebooky, práčky, chladničky, televízory, vŕtačky a ďalšie.Organizácii sa, aj napriek komplikovanej situácii v oblasti odpadového hospodárstva, darí optimalizovať náklady na zber a recykláciu elektroodpadu. Vďačí za to narastajúcemu počtu členov a efektívnemu nakladaniu s členskými poplatkami. Od 1. januára 2020 tak budú svojim členom účtovať nižšie sumy recyklačných poplatkov za elektrozariadenia, a to priemerne o 10 %. V praxi to znamená, že zatiaľ čo v roku 2019 zaplatil člen za jeden televízor s uhlopriečkou do 49“ 1,40 eur, od nového roka to bude už len 1,20 eur. V prípade chladničiek a mrazničiek sa výška poplatku znižuje z 11,80 eur na 10,90 eur. Za každý dovezený či vyrobený notebook zaplatí člen namiesto 0,22 eur už len 0,20 eur. Takýmto spôsobom sa výšky poplatkov znížia aj pri ďalších zariadeniach.Každý predajca je povinný viditeľným spôsobom uvádzať kusovú sadzbu recyklačného poplatku konečnému spotrebiteľovi a jeho výška sa nesmie meniť v celom distribučnom reťazci. „,“ vysvetľuje, výkonný riaditeľ SEWA, a.s., ktorá zabezpečuje zber a recykláciu elektroodpadu , použitých batérií a akumulátorov a odpadov z obalov.Recyklačné poplatky dnes na Slovensku dosahujú svoje historické minimá. „“ dopĺňa. Znižovaniu cien pomohlo aj presadzovanie zavedenia trhových podmienok v spracovaní elektroodpadu, čo sa podarilo v roku 2012, kedy sa „otvorili“ hranice pre zhodnotenie elektroodpadu v inom členskom štáte EÚ.SEWA, a.s. bola založená v roku 2005 s cieľom zabezpečovať nákladovo efektívne služby kolektívneho plnenia v oblasti zberu a spracovania elektroodpadu pre členov asociácií a ďalších výrobcov elektrozariadení. V súčasnosti SEWA poskytuje služby kolektívneho plnenia pre komodity elektro, batérie a akumulátory, obaly a neobalové výrobky. Naposledy SEWA znižovala poplatky za 80 druhov elektrozariadení v januári 2018.