ITAS: Podľa dát Eurostatu z roku 2018 je v SR 12,3 % IT špecialistiek

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jozef Ďurník Foto: TASR - Jozef Ďurník

Bratislava 1. októbra (TASR) - Podľa dát Eurostatu z roku 2018 je na Slovensku v IT sektore 87,7 % mužov špecialistov a 12,3 % žien špecialistiek. V Európskej únii (EÚ) sú iba štyri krajiny, ktoré majú nižší podiel žien zamestnaných v IT ako Slovensko. Pre TASR to uviedla IT Asociácia Slovenska (ITAS).Ako ukázali ďalšie štatistické údaje, problém sa začína už vo vzdelávacom systéme. Napríklad podľa údajov z Centra vedecko-technických informácií z roku 2018 študovalo denne informatiku alebo príbuzný odbor na I. a II. stupni vysokoškolského štúdia 5924 študentov a študentiek.Asociácia sa pripojila k viacerým iniciatívam, ktoré podporujú zamestnávanie žien v IT sektore.uviedla. Minulý rok participovala na organizácii okrúhleho stola zameraného na túto tému, podporuje aj vzdelávacie aktivity na základných, stredných či vysokých školách aj IT Fitness Test a Digitálna koalícia.Podľa aktuálnych výsledkov IT Fitness Testu 2019, do ktorého sa tento rok zapojilo 25.000 ľudí, bol zaznamenaný mierny pokles záujmu o štúdium IT na úrovni základných škôl. Presnejšie 48,20 % v roku 2019 oproti 54,34 % v roku 2018 a nárast záujmu o štúdium IT u študentov stredných škôl, 49,54 % v roku 2019 v porovnaní s 41,88 % v roku 2018.Úrad podpredsedu vlády SR pre investícia a informatizáciu (ÚPVII) informoval, že v pondelok (30. 9.) v Bruseli začala činnosť pracovná skupina Európskej komisie s názvom Ženy v digitálnej dobe. Hlavným cieľom je zvýšiť počet žien v oblasti informačno-komunikačných technológií. Vecným gestorom na Slovensku je práve úrad vicepremiéra.Šesť opatrení, ktorých autorom je Európska komisia (EK), bude EK vyhodnocovať na základe indexu DESI a v SR tiež štúdie Inštitútu pre verejné otázky s názvom Ženy vo svete informačných technológií. Medzi opatrenia patrí napríklad zameranie sa na vzdelávanie a kvalifikáciu, vytvorenie atraktívneho pracovného prostredia, rovnaké možnosti či nediskrimináciu na pracovnom trhu. Ďalším je šírenie pozitívneho imidžu žien pracujúcich na IT pozíciách cez médiá. Opatrením je aj vytvorenie celoeurópskeho dňa pre dievčatá a ženy v IKT či podporovanie nediskriminačnej pracovnej kultúry a pracovných podmienok.