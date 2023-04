Členovia zdravotníckeho tímu Maradonu idú pred súd, na krku majú obvinenie a hrozí im až 25 rokov

Hrozí im až 25 rokov za mrežami

Nedostal adekvátnu liečbu





Legenda argentínskeho futbalu hrala na štyroch svetových šampionátoch. So svojou rodnou krajinou Maradona získal aj titul majstra sveta - v roku 1986 v Mexiku. O štyri roky neskôr v Taliansku sa Argentína dostala do finále, v ktorom však prehrala s Nemeckom. Na šampionáte v Mexiku získal Maradona ocenenie pre najlepšieho hráča turnaja. Okrem toho počas kariéry obdržal množstvo individuálnych trofejí, medzi inými sa dvakrát stal najlepším futbalistom sveta (1986 a 1987).





20.4.2023 (SITA.sk) - Osem členov zdravotníckeho personálu legendárneho argentínskeho futbalistu Diega Maradonu sa postaví pred súd v Argentíne a bude čeliť obvineniu zo zabitia z nedbanlivosti.Traja sudcovia z odvolacieho súdu v San Isidro pri Buenos Aires potvrdili, že obžalovaní sa budú zodpovedať pred sudcom. Termín súdneho procesu zatiaľ nie je známy, no zrejme sa nezačne skôr ako v roku 2024.Argentínsky sudca Orlando Díaz v júni minulého roka začal na žiadosť prokuratúry trestné stíhanie. Medzi obžalovanými sú neurochirurg Leopoldo Luque, psychiater Agustin Cosachov, psychológ Carlos Díaz, lekári Nancy Forliniová a Pedro Di Spagna, ošetrovateľský koordinátor Mariano Perroni a zdravotní asistenti Ricardo Almirón a Dahiana Madridová.Diego Armando Maradona zomrel v súkromnom rezidenčnom komplexe 25. novembra 2020 na infarkt ako šesťdesiatročný. Niekoľko týždňov pred smrťou podstúpil operáciu mozgu, po ktorej bol v domácej starostlivosti, pričom malo dôjsť k vážnym pochybeniam, ktoré viedli k jeho smrti.Obvineným z možného zabitia bývalého futbalistu Boca Juniors, FC Barcelona či SSC Neapol hrozí v prípade dokázania viny až 25 rokov za mrežami. Všetci, vrátane Maradonovho osobného lekára a psychológa, svoje obvinenia popreli.Podľa záverečnej správy lekárskej komisie Maradona trpel pred smrťou viac ako 12 hodín veľkými bolesťami a nedostal adekvátnu liečbu. Ak by ho odviezli ho nemocnice a tam by dostal potrebnú pomoc, mohol prežiť. Podľa pitevnej správy bola príčina jeho smrti prirodzená.