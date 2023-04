Salkazanov sa tretíkrát za sebou stal majstrom Európy, Slovensko zásluhou Kardanova bralo aj bronz

Salkazanov ako Profesor

20.4.2023 (SITA.sk) - Slovenský reprezentant Tajmuraz Salkazanov sa tretíkrát bez prerušenia stal majstrom Európy v zápasení voľným štýlom v kategórii do 74 kg.Dvadsaťsedemročný rodák z ruského Severného Osetska na kontinentálnom šampionáte v chorvátskom Záhrebe zvládol aj stredajšie večerné finále, v ktorom zdolal Taliana Franka Chamiza.Zaujímavosťou je, že rovnakého súpera zdolal v záverečnom súboji o zlato aj vlani. V roku 2021 nad ním zvíťazil na ceste za prvým zlatom z ME hneď v prvom súboji."Tajmuraz zápasil ako profesor zápasenia nielen vo finále, ale počas celého turnaja," zhodnotil tréner Erik Cap, cituje ho denník Šport."Bol som sústredený na to, že sa môžem stať trojnásobným majstrom Európy a aj vo finále som urobil všetko pre ďalšie zlato. Proti Chamizovi som si veril. Útočil som naňho a zároveň som kontroloval jeho snahu po celý čas. Preto nemal priestor niečo urobiť," poznamenal Salkazanov.Salkazanov v Chorvátsku obhájil zlato z predchádzajúcich dvoch kontinentálnych šampionátov, vlani uspel v maďarskej Budapešti a v roku 2021 v poľskej Varšave. Okrem toho je tiež trojnásobný medailista z majstrovstiev sveta, v Osle 2021 aj Belehrade 2022 bral striebro a v Astane 2019 bronz.Slovensko na ME v Záhrebe bralo v stredu aj bronz, získal ho Jermak Kardanov v kategórii do 92 kg. Súboj o bronz vo štvrtok čaká na Zsuzsannu Molnárovú v kategórii do 68 kg.