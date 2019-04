Členské štáty EÚ dajú Malmströmovej mandát na obchodné rokovania s USA

Cecilia Malmströmová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 11. apríla (TASR) - Členské štáty Európskej únie (EÚ) dali zelenú pre nové obchodné rokovania s USA. EÚ sa po mesiace trvajúcom preťahovaní dohodla na začiatku obchodných rokovaní s USA. Členské štáty v pondelok (15. 4.) dajú rokovací mandát komisárke EÚ pre obchod Cecilii Malmströmovej, aby zabránili clám na dovoz európskych áut do USA, uviedla agentúra DPA s odvolaním sa na viacero miest. Nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier privítal dohodu a hovoril o prelome v Bruseli.Malmströmová dúfala, že dostane mandát už v januári. Niektoré krajiny, ako Francúzsko, z vnútropolitických dôvodov doteraz blokovali jednohlasné rozhodnutie. Teraz má núdzovo rozhodnúť o rokovacom mandáte väčšina štátov.Obchodný spor s USA spustilo zavedenie ciel na dovoz ocele a hliníka, čo viedlo k tomu, že EÚ zaviedla odvetné clá na import produktov z USA.Dohoda, ku ktorej vlani v júli dospeli americký prezident Donald Trump a šéf Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker, počíta s tým, že obe strany začnú rokovať o odstránení ciel na priemyselné tovary a užšej spolupráci pri regulácii v niektorých odvetviach.EK má na starosti obchodnú politiku EÚ, ale členské štáty jej musia dať mandát na rokovania o novej dohode.Trump opakovane hrozil zavedením ciel na dovoz európskych áut, ak bude EÚ blokovať rozhovory o nových pravidlách obchodu. To by sa dotklo predovšetkým nemeckých automobiliek. "," povedal Trump vo februári.Dôvodom doterajšej blokády viacerých krajín EÚ boli obavy vládnych strán, že súhlas by ich mohol stáť hlasy v májových voľbách do Európskeho parlamentu (EP). Vo Francúzsku rovnako ako v Belgicku sa totiž často ozývajú relatívne silné kritické hlasy proti voľnému obchodu.To, že ostatné štáty teraz chcú schváliť mandát pre Malmströmovú kvalifikovanou väčšinou, sa v Bruseli zdôvodňuje vážnymi dôsledkami, ktoré by mohli mať nové clá USA. Krajiny ako Nemecko alebo Švédsko sa obávajú, že môžu spôsobiť stratu tisícov pracovných miest v automobilovom priemysle.Ekonómovia inštitútu Ifo vypočítali, že v prípade zavedenia cla vo výške až 25 % na dovoz áut, nemecký automobilový export do USA by dlhodobo klesol takmer na polovicu.