Pellegrini: V spore o Huawei sa nenecháme vtiahnuť do obchodnej vojny

Dubrovník 11. apríla (TASR) – Slovensko sa nedá v spore o výrobky čínskej firmy Huawei vtiahnuť do konkurenčného súboja obchodných gigantov. Povedal to vo štvrtok v Dubrovníku premiér SR Peter Pellegini po rokovaní s predsedom čínskej vlády Li Kche-čchiangom.Spoločnosť Huawei čelí v niekoľkých krajinách podozreniu, že jej výrobky používané v informačných sieťach, predstavujú bezpečnostné riziko. Takéto upozornenie už vydali napríklad Spojené štáty, Veľká Británia či Česká republika.povedal Pellegrini. Slovensko podľa neho v takom prípade nebude zakazovať svetovým spoločnostiam zúčastňovať sa na výstavbe digitálnej infraštruktúry.Slovenský premiér sa svojim čínskym kolegom rokoval aj o projekte výstavby širokorozchodnej železničnej trate, ktorá by mala viesť cez celé územie Slovenska do Rakúska.povedal Pellegrini.Podľa neho je to projekt, ktorý je zaujímavý pre financujúce čínske banky a čínske investičné fondy.dodal premiér. Slovensko by malo mať ambíciu zohrávať významnú tranzitnú úlohu pri preprave tovaru z Číny do Európy, dodal.(osobitný spravodajca TASR Vlastimil Rezek)