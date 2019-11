Členské štáty EÚ odobrili konečné zloženie novej Európskej komisie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 25. novembra (TASR) - Členské štáty EÚ v pondelok v Bruseli potvrdili zoznam navrhovaných členov nastupujúcej Európskej komisie (EK), ktorí by mali byť vo funkcii do 31. októbra 2024. Uvádza sa to v tlačovej správe Rady EÚ.Zoznam eurokomisárov bol schválený na pondelkovom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci - segment rozvojová pomoc. V stredu 27. novembra by o ňom hlasovať poslanci Európskeho parlamentu v rámci plenárneho zasadnutia v Štrasburgu.Na zozname eurokomisárov nie je v súlade s očakávaniami žiaden zástupca Spojeného kráľovstva, pretože táto krajina sa chystá opustiť EÚ najneskôr do 31. januára 2020. Šéfka budúcej exekutívy EÚ Ursula von der Leyenová viackrát vyzvala britskú vládu, aby urýchlene navrhla svojho nominanta na post eurokomisára, Londýn to však aj s odkazom na predčasné parlamentné voľby naplánované na 12. decembra odmietol urobiť.Spojené kráľovstvo je až do momentu brexitu stále členom Európskej únie, čo znamená že ako každá iná členská krajina má povinnosť vymenovať eurokomisára.Rada ministrov vo svojej správe zdôraznila, žeskutočnosť, že nebol predložený britský kandidát. Podľa uvedeného dokumentu to však nesmie narušiť normálne fungovanie Únie a jej inštitúcií a preto nemôže byť prekážkou pri menovaní nastupujúcej eurokomisie.Komisia už začala proti Spojenému kráľovstvu právne konanie z dôvodu nesplnenia povinnosti povinností vyplývajúcich z členstva v EÚ. Jej rozhodnutie sa opiera o stanovisko Súdneho dvora Európskej únie, podľa ktorého členský štát sa nemôže odvolávať na vnútroštátne právne predpisy na odôvodnenie nesplnenia povinností podľa komunitárneho práva.Zoznam, ktorý Rada EÚ odobrila v pondelok, zahŕňa nasledovné mená (v abecednom poradí): Thierry Breton, Helena Dalliová, Valdis Dombrovskis, Elisa Ferreirová, Marija Gabrielová, Paolo Gentiloni, Johannes Hahn, Phil Hogan, Ylva Johanssonová, Věra Jourová, Stella Kyriakidisová, Janez Lenarčič, Didier Reynders, Margaritis Schinas, Nicolas Schmit, Kadri Simsonová, Virginijus Sinkevičius, Maroš Šefčovič, Dubravka Šuicová, Frans Timmermans, Jutta Urpilainenová, Adina Valeanová, Olivér Várhelyi, Margrethe Vestagerová, Janusz Wojciechowski. Súčasťou novej komisie pod vedením Ursuly von der Leyenovej bude aj vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell.Nová eurokomisia, v ktorej bude 12 žien a 15 mužov, sa má ujať plnenia svojich povinností od 1. decembra 2019.