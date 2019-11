URBANSUMMIT 2019: Prvý festival, ktorý Bratislave prináša návrhy riešení aktuálnych mestských otázok

O čom je Urbansummit?

Aktuálne témy, na ktorých záleží

Slovom organizátora

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.11.2019 (Webnoviny.sk) -Tohtoročný Urbansummit nadviaže na úspešný prvý ročník festivalu, ktorý ocenia najmä. Rozdelený je na dve hlavné časti. Tou prvou je, ktorá sa uskutočnila 7. novembra a jej súčasťou bol workshop na tému "Posilnenie obehového bio hospodárstva v mestách”. Druhá,, sa bude konať užv unikátnych priestorocha bude sa zameriavať na. Tešiť sa môžete na. To všetko pod jednou strechou. Všetky podnety, návrhy a tipy budú odborne spracované v publikáciiKaždý názor môže viesť k zlepšeniu kvality života v našom hlavnom meste.Otváracia diskusia s názvomzhodnotí všetky zmeny a naštartované procesy jednotlivých mestských častí Bratislavy. Vyhýbať sa nebudú ani otázke parkovacej politiky a nepodareným projektom. K slovu sa dostanú aj, ktoré odprezentujú svoje aktivity a zhodnotia spoluprácu s mestom. Urban summit prinesie aj prezentáciu otvorených foriem financovania, ktoré môže NGO sektor využiť.Keďže v Bratislave existujú lokality, ktoré si občania spájajú s pocitom ohrozenia, diskusia na témubude hovoriť o možnostiach jej zvýšenia. Medzi pozvanými bude ajz Londýna, ktorý prezradí, ako v anglickom hlavnom meste pomohol konceptvysporiadať sa s kriminalitou mladistvých v londýnskych uliciach. Okrem zahraničného rečníka sa bratislavskí odborníci a kompetentní zástupcovia budú vyjadrovať k otázke, či má mesto pripravený koncepčný prístup, alebo budú postačujúce parciálne zásahy. O svoje skúsenosti a návrhy riešenia sa príde podeliťz inštitútu manažmentu STU Bratislava, bezpečnostný analytik,námestník mestskej polície Hlavné mesto SR Bratislava,Jednou z horúcich tém je priestor stanice Bratislava Filiálka a jej okolia. V rámci diskusie "Brownfieldy” kde otvoríme aj otázku zanedbaných a nevyužívaných území, ktoré môžu ostať v polohe "premárnených rozvojových šancí" sa o tejto lokalite prídu porozprávať takmer všetky zúčastnené strany, medzi ktoré patrí, námestník Generálneho riaditeľa pre investície ŽSR, starosta Nového Mestaa architekt. Inšpiráciou pre diskutujúcich bude aj návšteva, ktorý spolupracoval pri brownfield projekte v meste Brno.Pripravenosť miest na neistú budúcnosť celého sveta je kľúčová. Ako je však Bratislava pripravená na? Generálny riaditeľ BVSpríde porozprávať o vode, jej zložení v Bratislave a či jej zásoby budú dostatočné aj pre naše deti a vnúčatá. Diskusiu doplnia odborníci na problematikuCelá konferencia bude uzatvorená najproblematickejšou témou a to témou. Ako sa posilní mobilita občanov? Na aké opatrenia by sa mali pripraviť? Odpovede na nielen tieto otázky vám prinesú starosta MČ Bratislava - Petržalka, dopravný analytikz Dopravného podniku Bratislava. O čo najlepšie zodpovedanie Vašich otázok sa postará aj generálna riaditeľka Bratislavskej integrovanej dopravyJozef Veselka zo ŽSRriaditeľ sekcie dopravy Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavyz Katedry dopravných stavieb, STU Bratislavapodpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu ZSSK."Som veľmi hrdý, že sa nášmu tímu podarilo zorganizovať druhý ročník pre všetkých zapálených "mestotvorcov". Druhý ročník konferencie sa snažíme prepojiť stakeholderov, ktorí spolu rozhodujú o našom meste. Chceme, aby si pomocou diskusiea prípadne, ktoré zlepšia život v našej milovanej Bratislave. Máme pripravených niekoľko nosných tém, ktoré prezradia, ako sa naše mesto zmenilo za posledný rok a aké má vyhliadky do budúcna. Všetky podnety, návrhy a tipy budú odborne spracované v publikáciiKaždý názor môže viesť k zlepšeniu kvality života v našom hlavnom meste.Prekvapením eventu je aj prvý ročník súťaže ". Každá mestská časť bude môcť nominovať top projekty, ktoré budú v hre o cenu poroty a cenu verejnosti, a zároveň by mala vznikať spolupráca, respektíve zdieľanie dobrej praxe z jednej mestskej časti do druhej. Veľmi si vážime podporu našich partnerov a aj každý jeden názor, ktorý na konferencii zaznie, aby sme spoločne vytvorili príležitosť pre posun vpred pre Bratislavu. Ďakujeme.” povedalMyšlienka zrodu tohto eventu sa objavila u nezávislého "think tanku” plného aktívnych ľudí a organizácií. Vystupujú pod značkoua sú autormi mnohých veľkoformátových konferencií, ako napríklad, prevádzkujú coworkinga odštartovali iniciatívu. Ich cieľom je prostredníctvom konferenčného formátu prepojiť ľudí a zodpovedné strany tak, aby spoločne vytvorili prostredie pre hľadanie riešení a ich následnú efektívnu aplikáciu. Priamo na evente tak vznikajú spolupráce, ktoré môžu kompetentní využiť v prospech samotnej tvorby mesta.Konferencia Urbansummit by nebola tým, čím je vďaka spolupráce sa podpore všetkých kľúčových partnerov:Nepremeškajte túto jedinečnú príležitosť a príďte sa zapojiť do diskusií, ktoré budú riešiť. Veď predsa každý názor je dôležitý a môže pomôcť Bratislave posunúť sa vpred.Pre neziskové organizácie, občianske združenia, študentov a aktívnych občanov je. Lístky si môžete kúpiť TU Inzercia