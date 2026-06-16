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16. júna 2026

Členské štáty EÚ podporili financovanie deportačných centier mimo Únie


Tagy: Holandská vláda ľudskoprávne organizácie Migranti Talianska vláda

Peniaze z budúceho rozpočtu by mohli smerovať na návratové centrá pre migrantov, proti sú Francúzsko a Španielsko.



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italy_pro migrants_rally_27353 676x451 16.6.2026 (SITA.sk) - Peniaze z budúceho rozpočtu by mohli smerovať na návratové centrá pre migrantov, proti sú Francúzsko a Španielsko.

Členské štáty Európskej únie (EÚ) podporili možnosť financovať z európskeho rozpočtu deportačné centrá mimo územia Únie. Vyplýva to z dokumentu schváleného v utorok ministrami pre európske záležitosti počas rokovania v Bruseli.



Dôstojný návrat


Text vyzýva, aby budúci viacročný rozpočet EÚ prispieval k „bezpečným, dôstojným, udržateľným a efektívnym návratom“ migrantov a podporoval aj „inovatívne riešenia“ v oblasti migrácie.


Pod týmto označením sa skrývajú návrhy presadzované najmä Talianskom a Holandskom vrátane vytvárania tzv. návratových centier v tretích krajinách, kde by sa vybavovali žiadosti o azyl alebo umiestňovali osoby bez práva na pobyt v EÚ.



Krajiny mimo EÚ


Financovanie by mohlo pochádzať z fondu určeného na spoluprácu s krajinami mimo EÚ, do ktorého Európska komisia (EK) navrhla vyčleniť 200 miliárd eur.


Návrh však naráža na odpor niektorých štátov. Francúzsko a Španielsko sa postavili proti tomu, aby Brusel takéto centrá financoval.



Pôjde o dva bilióny


Kritické sú aj ľudskoprávne organizácie, ktoré ich označujú za potenciálne „právne čierne diery“ s nedostatočným dohľadom nad právami migrantov.


Konečné slovo bude mať Európsky parlament (EP). Rokovania o rozpočte EÚ na roky 2028 až 2034, ktorého objem má dosiahnuť približne dva bilióny eur, by mali pokračovať ešte niekoľko mesiacov.




Zdroj: SITA.sk - Členské štáty EÚ podporili financovanie deportačných centier mimo Únie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Holandská vláda ľudskoprávne organizácie Migranti Talianska vláda
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