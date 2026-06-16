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16. júna 2026
ZMOS rieši kľúčové témy sociálnych služieb s dôrazom na ekologický prínos a ekonomickú racionalitu
Tagy: obehové hospodárstvo Odpadové hospodárstvo Predseda ZMOS reforma financovania Slovenské samosprávy Sociálne služby
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa na svojom 58. online rokovaní zameralo napríklad aj na praktické riešenia zberu použitého kuchynského oleja.
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16.6.2026 (SITA.sk) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa na svojom 58. online rokovaní zameralo napríklad aj na praktické riešenia zberu použitého kuchynského oleja.
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa na svojom 58. online rokovaní zameralo na dôležité témy týkajúce sa samospráv – zmeny v sociálnych službách a lepšie praktické riešenia zberu použitého kuchynského oleja.
Rokovanie, na ktorom sa zúčastnili stovky zástupcov miest a obcí a hostí z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zdôraznilo potrebu vopred informovať samosprávy o zmenách v sociálnych službách, aby boli pripravené pomôcť občanom ešte pred tým, ako sa dostanú ku konkrétnym problémom.
Ako uviedol predseda ZMOS Jozef Božik, „ak sa menia pravidlá v sociálnych službách, musia im mestá a obce rozumieť vopred, nie až vtedy, keď za nimi príde konkrétny človek alebo rodina s problémom“.
ZMOS prerokoval financovanie sociálnych služieb a integrovanú posudkovú činnosť za účasti ministerských zástupcov. Cieľom bolo vysvetliť účinné zmeny, ktoré priniesla reforma financovania, a získať spätnú väzbu o aplikačných problémoch.
„Budeme tieto podnety ďalej spracúvať a komunikovať s rezortom práce tak, aby boli aplikačné problémy riešené ešte predtým, ako spôsobia neistotu v mestách a obciach,“ uviedol Božik.
Druhou diskutovanou témou bol zber a využitie použitého kuchynského oleja v rámci odpadového hospodárstva. ZMOS spolupracuje so Združením pre výrobu a využitie biopalív, ktoré pôsobí v približne 200 samosprávach. Cieľom je vytvoriť systém, ktorý spája ekologický prínos, ekonomickú racionalitu a motiváciu obyvateľov.
Domácnosti v rámci tohto systému odovzdávajú použitý olej v mestách alebo obciach a môžu zaň získať odmenu – napríklad liter octu za liter oleja, odmena závisí od nastaveného systému zberu.
„Ide o súčasť obehového hospodárstva, nie iba environmentálnu aktivitu, ale aj službu pre obyvateľov miest a obcí. V čase rastúcich nákladov môže byť aj takáto motivácia prínosom a posilní zodpovednosť za odpad vznikajúci v domácnostiach,“ dodal Božik.
Zdroj: SITA.sk - ZMOS rieši kľúčové témy sociálnych služieb s dôrazom na ekologický prínos a ekonomickú racionalitu © SITA Všetky práva vyhradené.
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa na svojom 58. online rokovaní zameralo na dôležité témy týkajúce sa samospráv – zmeny v sociálnych službách a lepšie praktické riešenia zberu použitého kuchynského oleja.
Rokovanie, na ktorom sa zúčastnili stovky zástupcov miest a obcí a hostí z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zdôraznilo potrebu vopred informovať samosprávy o zmenách v sociálnych službách, aby boli pripravené pomôcť občanom ešte pred tým, ako sa dostanú ku konkrétnym problémom.
Financovanie sociálnych služieb
Ako uviedol predseda ZMOS Jozef Božik, „ak sa menia pravidlá v sociálnych službách, musia im mestá a obce rozumieť vopred, nie až vtedy, keď za nimi príde konkrétny človek alebo rodina s problémom“.
ZMOS prerokoval financovanie sociálnych služieb a integrovanú posudkovú činnosť za účasti ministerských zástupcov. Cieľom bolo vysvetliť účinné zmeny, ktoré priniesla reforma financovania, a získať spätnú väzbu o aplikačných problémoch.
„Budeme tieto podnety ďalej spracúvať a komunikovať s rezortom práce tak, aby boli aplikačné problémy riešené ešte predtým, ako spôsobia neistotu v mestách a obciach,“ uviedol Božik.
Spájanie ekologického prínosu a racionality
Druhou diskutovanou témou bol zber a využitie použitého kuchynského oleja v rámci odpadového hospodárstva. ZMOS spolupracuje so Združením pre výrobu a využitie biopalív, ktoré pôsobí v približne 200 samosprávach. Cieľom je vytvoriť systém, ktorý spája ekologický prínos, ekonomickú racionalitu a motiváciu obyvateľov.
Domácnosti v rámci tohto systému odovzdávajú použitý olej v mestách alebo obciach a môžu zaň získať odmenu – napríklad liter octu za liter oleja, odmena závisí od nastaveného systému zberu.
„Ide o súčasť obehového hospodárstva, nie iba environmentálnu aktivitu, ale aj službu pre obyvateľov miest a obcí. V čase rastúcich nákladov môže byť aj takáto motivácia prínosom a posilní zodpovednosť za odpad vznikajúci v domácnostiach,“ dodal Božik.
Zdroj: SITA.sk - ZMOS rieši kľúčové témy sociálnych služieb s dôrazom na ekologický prínos a ekonomickú racionalitu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: obehové hospodárstvo Odpadové hospodárstvo Predseda ZMOS reforma financovania Slovenské samosprávy Sociálne služby
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