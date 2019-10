Členské štáty EÚ súhlasia so zintenzívnením rokovaní o brexite

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 11. októbra (TASR) - Členské štáty Európskej únie v piatok odsúhlasili intenzívnejšie rokovania so Spojeným kráľovstvom týkajúce sa brexitu. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na diplomatické zdroje.Aj keď stretnutie veľvyslancov EÚ s vyjednávačom EÚ pre brexit Michelom Barnierom ešte stále trvalo, napriek tomu sa už niektorí predstavitelia vyjadrili, že 27 štátov EÚ sa vyslovilo pozitívne, čo sa týka zintenzívnenia brexitových rokovaní s Britániou.povedal jeden z nich pre AFP.Agentúra DPA s odvolaním sa na zdroje z EÚ uviedla, že Únia považuje návrhy Británie za dostatočné pre rokovania o novej dohode o brexite.Barnier oznámil, že jeho piatkové stretnutie s vyslancom Británie pre brexit Stephenom Barclayom bolo. Predseda Európskej rady Donald Tusk vyhlásil, že dostal od írskeho premiéra Lea Varadkara, pokiaľ ide o možnosť dosiahnuť ešte s Britániou pred jej blížiacim sa odchodom z Európskej únie dohodu.Tusk pôvodne plánoval zastaviť rokovania s Britániou v piatok, vzhľadom na spomínané náznaky prelomu však teraz pripúšťa ich pokračovanie počas víkendu. Predstavitelia EÚ sa budú otázkou tzv. brexitu zaoberať na nadchádzajúcom summite, naplánovanom na budúci štvrtok a piatok v Bruseli.Britský premiér Boris Johnson opakuje, že Británia vystúpi z Únie 31. októbra bez ohľadu na to, či sa dovtedy podarí dohodnúť podmienky odchodu, alebo nie. Zákon prijatý britským parlamentom pritom vyžaduje, aby premiér v prípade nedosiahnutia dohody do 19. októbra požiadal Brusel o odklad brexitu.