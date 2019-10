Pre veľký záujem David Koller pridáva ďalší akustický koncert Foto: Lukas Wagneter Foto: Lukas Wagneter

Foto: Lukas Wagneter Foto: Lukas Wagneter

Pre veľký záujem David Koller pridáva ďalší akustický koncert Foto: Lukas Wagneter Foto: Lukas Wagneter

DAVID KOLLER Acoustic tour 2019:

1.12.2019 Košice

2.12.2019 Lučenec

3.12.2019 Martin

14.12.2019 Bratislava

15.12.2019 Bratislava

16.12.2019 Nitra

17.12.2019 Žiar nad Hronom

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. októbra (OTS) - So svojím Kollerbandom pripravil špeciálny akustický program a navštívia Košice, Lučenec, Martin, Bratislavu, Nitru a Žiar nad Hronom. O lístky je veľký záujem, preto v Bratislave zahrá až dvakrát!Po novembrovom mega-turné s LUCIE chce David navštíviť menšie klubové a divadelné priestory, kde budú. Môžete sa tešiť na nové akustické verzie hitov ako Chci zas v tobě spát, Amerika, Recidiva, Gypsy Love a ďalších.David hrá v kapele so synom Adamom a so špičkovým slovenským basgitaristom Marekom Minárikom. S domovskou kapelou LUCIEEvoLucie a aktuálne plnia štadióny v Česku aj na Slovensku. Acoustic tour 2019 si chce však David s kapelou užiťa priniesť mu tak intenzívnejší hudobný zážitok.Lístky si môžete kúpiť v predpredaji cez TicketLive.sk