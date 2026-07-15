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15. júla 2026

Členské štáty Európskej únie dočasne zachovali cenový strop na ruskú ropu


Tagy: Blízky východ ruská ropa Sankcie proti Rusku zastropovanie cien ropy

Brusel získal ďalší týždeň na rokovania o novom balíku sankcií proti Moskve, na ktorom zatiaľ nepanuje zhoda. Členské štáty



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gettyimages 1410950326 676x451 15.7.2026 (SITA.sk) - Brusel získal ďalší týždeň na rokovania o novom balíku sankcií proti Moskve, na ktorom zatiaľ nepanuje zhoda.


Členské štáty Európskej únie (EÚ) sa v stredu dohodli na dočasnom zachovaní cenového stropu na ruskú ropu na súčasnej úrovni 44 dolárov za barel.

Diplomati uviedli, že rozhodnutie poskytne Bruselu ďalší týždeň na dokončenie rokovaní o novom balíku sankcií proti Rusku.

Obmedziť príjmy Moskvy


Bez dohody by sa cenový strop automaticky zvýšil, čomu chcela Európska únia zabrániť najmä po raste cien ropy v dôsledku konfliktu na Blízkom východe. Cieľom opatrenia je naďalej obmedzovať príjmy Moskvy z exportu ropy.

Brusel pôvodne navrhoval zakotviť predĺženie cenového stropu v rámci 21. balíka sankcií, ktorý pripravuje od minulého mesiaca. Rokovania však narazili na odpor viacerých členských štátov.

Aj Kirill, aj treska


Bulharsko podľa diplomatických zdrojov zablokovalo zaradenie hlavy Ruskej pravoslávnej cirkvi patriarchu Kirilla na sankčný zoznam.

Nemecko zas namietalo proti zákazu dovozu aljašskej tresky z Ruska, ktorá sa často využíva pri výrobe detských jedál. „Cieľom je dosiahnuť konečnú dohodu do 23. júla,“ uviedli diplomati EÚ.

Diskusie sa vedú aj o návrhu obmedziť vydávanie víz Rusom, ktorí sa zúčastnili vojny proti Ukrajine. Aj tento bod vyvolal medzi členskými krajinami rozdielne názory.


Zdroj: SITA.sk - Členské štáty Európskej únie dočasne zachovali cenový strop na ruskú ropu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Blízky východ ruská ropa Sankcie proti Rusku zastropovanie cien ropy
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