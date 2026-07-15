|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 15.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Henrich
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. júla 2026
Členské štáty Európskej únie dočasne zachovali cenový strop na ruskú ropu
Brusel získal ďalší týždeň na rokovania o novom balíku sankcií proti Moskve, na ktorom zatiaľ nepanuje zhoda. Členské štáty
Zdieľať
15.7.2026 (SITA.sk) - Brusel získal ďalší týždeň na rokovania o novom balíku sankcií proti Moskve, na ktorom zatiaľ nepanuje zhoda.
Členské štáty Európskej únie (EÚ) sa v stredu dohodli na dočasnom zachovaní cenového stropu na ruskú ropu na súčasnej úrovni 44 dolárov za barel.
Diplomati uviedli, že rozhodnutie poskytne Bruselu ďalší týždeň na dokončenie rokovaní o novom balíku sankcií proti Rusku.
Bez dohody by sa cenový strop automaticky zvýšil, čomu chcela Európska únia zabrániť najmä po raste cien ropy v dôsledku konfliktu na Blízkom východe. Cieľom opatrenia je naďalej obmedzovať príjmy Moskvy z exportu ropy.
Brusel pôvodne navrhoval zakotviť predĺženie cenového stropu v rámci 21. balíka sankcií, ktorý pripravuje od minulého mesiaca. Rokovania však narazili na odpor viacerých členských štátov.
Bulharsko podľa diplomatických zdrojov zablokovalo zaradenie hlavy Ruskej pravoslávnej cirkvi patriarchu Kirilla na sankčný zoznam.
Nemecko zas namietalo proti zákazu dovozu aljašskej tresky z Ruska, ktorá sa často využíva pri výrobe detských jedál. „Cieľom je dosiahnuť konečnú dohodu do 23. júla,“ uviedli diplomati EÚ.
Diskusie sa vedú aj o návrhu obmedziť vydávanie víz Rusom, ktorí sa zúčastnili vojny proti Ukrajine. Aj tento bod vyvolal medzi členskými krajinami rozdielne názory.
Zdroj: SITA.sk - Členské štáty Európskej únie dočasne zachovali cenový strop na ruskú ropu © SITA Všetky práva vyhradené.
Členské štáty Európskej únie (EÚ) sa v stredu dohodli na dočasnom zachovaní cenového stropu na ruskú ropu na súčasnej úrovni 44 dolárov za barel.
Diplomati uviedli, že rozhodnutie poskytne Bruselu ďalší týždeň na dokončenie rokovaní o novom balíku sankcií proti Rusku.
Obmedziť príjmy Moskvy
Bez dohody by sa cenový strop automaticky zvýšil, čomu chcela Európska únia zabrániť najmä po raste cien ropy v dôsledku konfliktu na Blízkom východe. Cieľom opatrenia je naďalej obmedzovať príjmy Moskvy z exportu ropy.
Brusel pôvodne navrhoval zakotviť predĺženie cenového stropu v rámci 21. balíka sankcií, ktorý pripravuje od minulého mesiaca. Rokovania však narazili na odpor viacerých členských štátov.
Aj Kirill, aj treska
Bulharsko podľa diplomatických zdrojov zablokovalo zaradenie hlavy Ruskej pravoslávnej cirkvi patriarchu Kirilla na sankčný zoznam.
Nemecko zas namietalo proti zákazu dovozu aljašskej tresky z Ruska, ktorá sa často využíva pri výrobe detských jedál. „Cieľom je dosiahnuť konečnú dohodu do 23. júla,“ uviedli diplomati EÚ.
Diskusie sa vedú aj o návrhu obmedziť vydávanie víz Rusom, ktorí sa zúčastnili vojny proti Ukrajine. Aj tento bod vyvolal medzi členskými krajinami rozdielne názory.
Zdroj: SITA.sk - Členské štáty Európskej únie dočasne zachovali cenový strop na ruskú ropu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Top foto dňa (15. júl 2026): Rekonštrukcia Zochovej, zadymená ulica, rastafarián a sprievod vozov
Top foto dňa (15. júl 2026): Rekonštrukcia Zochovej, zadymená ulica, rastafarián a sprievod vozov