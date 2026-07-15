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15. júla 2026

Top foto dňa (15. júl 2026): Rekonštrukcia Zochovej, zadymená ulica, rastafarián a sprievod vozov


Tagy: Top foto dňa

Top foto dňa (15. júl 2026): Rekonštrukcia MHD na Zochovej ulici v Bratislave, zadymená ulica z lesného požiaru v Toronte, rastafarián pred súdom s marihuanou, hinduistický sprievod vozov a záplavy v ...



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6a578af4409e0398229813 676x451 15.7.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (15. júl 2026): Rekonštrukcia MHD na Zochovej ulici v Bratislave, zadymená ulica z lesného požiaru v Toronte, rastafarián pred súdom s marihuanou, hinduistický sprievod vozov a záplavy v Texase.


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Top foto dňa (15. júl 2026): Rekonštrukcia MHD na Zochovej ulici v Bratislave, zadymená ulica z lesného požiaru v Toronte, rastafarián pred súdom s marihuanou, hinduistický sprievod vozov a záplavy v Texase.



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Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (15. júl 2026): Rekonštrukcia Zochovej, zadymená ulica, rastafarián a sprievod vozov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Top foto dňa
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