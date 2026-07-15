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Streda 15.7.2026
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15. júla 2026
Top foto dňa (15. júl 2026): Rekonštrukcia Zochovej, zadymená ulica, rastafarián a sprievod vozov
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (15. júl 2026): Rekonštrukcia MHD na Zochovej ulici v Bratislave, zadymená ulica z lesného požiaru v Toronte, rastafarián pred súdom s marihuanou, hinduistický sprievod vozov a záplavy v ...
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15.7.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (15. júl 2026): Rekonštrukcia MHD na Zochovej ulici v Bratislave, zadymená ulica z lesného požiaru v Toronte, rastafarián pred súdom s marihuanou, hinduistický sprievod vozov a záplavy v Texase.
[photo id="2456616" /]
Top foto dňa (15. júl 2026): Rekonštrukcia MHD na Zochovej ulici v Bratislave, zadymená ulica z lesného požiaru v Toronte, rastafarián pred súdom s marihuanou, hinduistický sprievod vozov a záplavy v Texase.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (15. júl 2026): Rekonštrukcia Zochovej, zadymená ulica, rastafarián a sprievod vozov © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2456616" /]
Top foto dňa (15. júl 2026): Rekonštrukcia MHD na Zochovej ulici v Bratislave, zadymená ulica z lesného požiaru v Toronte, rastafarián pred súdom s marihuanou, hinduistický sprievod vozov a záplavy v Texase.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/top-foto-dna-15-jul-2026/">Top foto dňa (15. júl 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (15. júl 2026): Rekonštrukcia Zochovej, zadymená ulica, rastafarián a sprievod vozov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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