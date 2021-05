Členské štáty Únie by mali zrušiť cestovné reštrikcie pre plne zaočkovaných, navrhuje Európska komisia

Dodatočné testovanie po príchode

Zdravotníci by mali stále výnimku

3.5.2021 (Webnoviny.sk) - Európska komisia (EK) navrhla, aby členské krajiny Európskej únie (EÚ) zrušili reštrikcie pre vakcinovaných ľudí cestujúcich na územie únie, aj keď ich cesta nie je nevyhnutná.EK, ktorá o tom informovala v pondelok na svojej internetovej stránke, uviedla, že jej návrh odzrkadľuje najnovšie vedecké informácie ukazujúce, že vakcinácia významne pomáha prerušovať reťaz prenosu infekcií.Členské štáty by podľa EK mali povoliť cestovanie na územie únie ľuďom, ktorí najmenej 14 dní pred príchodom dostali záverečnú odporúčanú dávku vakcíny schválenej na použitie v EÚ. Podľa komisie by členovia únie mali rovnaký postoj uplatniť aj voči ľuďom zaočkovaným vakcínou, ktorá prešla procesom schválenia núdzového použitia zo strany Svetovej zdravotníckej organizácie. Deti, na ktoré sa vakcinácia nevzťahuje, by podľa EK mali mať možnosť cestovať so zaočkovanými rodičmi, ak majú negatívny výsledok PCR testu urobeného najviac 72 hodín pred pricestovaním. Členské štáty by však podľa EK mali v tých prípadoch žiadať dodatočné testovanie po pricestovaní.EK zároveň dodala, že ak by sa epidemická situácia v niektorej krajine mimo EÚ rýchlo zhoršila, každý členský štát môže ihneď a dočasne zastaviť všetky príchody ľudí s pobytom v takej krajine.Výnimkou by boli iba zdravotnícki pracovníci, zamestnanci dopravy, diplomati, ľudia cestujúci z nevyhnutných rodinných dôvodov a osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu. Na takýchto cestujúcich by sa však malo vzťahovať povinné testovanie a karanténa, a to aj v prípade, že boli zaočkovaní.