Členstvo Fínska a Švédska v NATO je hlavnou prioritou aliancie, Stoltenberg vyzval posledné dve krajiny na potvrdenie

Fínsko aj Švédsko budú členmi NATO

Cieľom je odstrániť prekážky

28.2.2023 (SITA.sk) - Členstvo Fínska a Švédska v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) je podľa jej generálneho tajomníka hlavnou prioritou. Jens Stoltenberg v utorok vyzval Turecko a Maďarsko, aby urgentne ratifikovali prístupové protokoly severských krajín, keďže tak ešte neurobili ako jediní členovia aliancie.Stoltenberg na tlačovej konferencii s fínskou premiérkou Sannou Marin v Helsinkách povedal, že pri zabezpečovaní členstva pre Fínsko a Švédsko sa dosahuje pokrok, podrobnosti však nezverejnil.„Som absolútne presvedčený, že Fínsko aj Švédsko sa stanú členmi NATO,“ vyhlásil a zopakoval, že obe krajiny plne spĺňajú kritériá a „dosiahli to, čo mali urobiť“ po tom, čo v máji požiadali o vstup do aliancie.Marin naznačila, že spomalenie vstupu Fínska a Švédska do NATO riskuje narušenie dôveryhodnosti aliancie a jej politiky otvorených dverí. Pre vstup do NATO je potrebné jednohlasné schválenie od jeho existujúcich členov.Turecko podľa Stoltenberga súhlasilo s obnovením rokovaní o fínskom a švédskom členstve v NATO začiatkom budúceho mesiaca v Bruseli. Cieľom je odstrániť prekážky a problémy, ktoré má Ankara, najmä so Švédskom. Maďarský parlament podľa neho jasne povedal, že bude posudzovať ratifikáciu o pár dní. Šéf NATO dúfa, že pozitívny výsledok hlasovania príde čoskoro.Fínsky parlament sa chystá prijať legislatívu, ktorá umožní vstup krajiny do NATO.