Podvodník vylákal od muža prihlasovacie údaje do internet bankingu a pripravil ho o viac než 18-tisíc eur

Pracovník banky muža upozornil

Splnil obidve požiadavky

28.2.2023 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ košickej okresnej kriminálky začal stíhanie pre trestný zločin podvodu v časti získaného prístupu do elektronického bankovníctva v súbehu s prečinom neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku. Poškodený v tomto prípade prišiel o takmer 18 800 eur.Ako informovala košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová , vo štvrtok 23. februára telefonicky kontaktoval klienta jednej z bánk neznámy muž vydávajúci sa za riaditeľa banky a pod zámienkou ochrany peňazí na bankovom účte muža žiadal, aby previedol sumu 4 750 eur na účet vedený v inej banke.Muž sa pravdepodobne preľakol, že o svoje peniaze môže naozaj prísť, a tak sa ešte v ten istý deň vybral prevod uskutočniť. Našťastie, vďaka triezvemu uvažovaniu pracovníka banky, ktorý muža upozornil, že môže ísť o podvod, k prevodu peňazí nakoniec nedošlo.Páchateľ následne niekoľkokrát telefonicky opakovane kontaktoval majiteľa účtu a snažil sa ho presvedčiť.Aj sa mu to podarilo, pretože od majiteľa účtu vylákal osobné prihlasovacie údaje do elektronického bankovníctva, a ešte v ten istý deň aj nasledujúci prostredníctvom internet bankingu neoprávnene vykonal 13 transakcií v celkovej sume viac ako 13 700 eur v prospech nezistených účtov alebo obchodníkov.Zrejme sa mu to však ešte málilo a v piatok hneď ráno majiteľa účtu opäť telefonicky kontaktoval, a žiadal od neho, aby na vopred určený účet vložil 5 000 eur. Nanešťastie, majiteľ účtu splnil aj túto jeho požiadavku a celkovo tak prišiel o takmer 18 800 eur.