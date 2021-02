Členstvo Ruska v Rade Európy je po odsúdení Navaľného otázne, myslia si slovenskí europoslanci

Odvedenie pozornosti

7.2.2021 (Webnoviny.sk) - Odsúdenie Alexeja Navaľného bolo jednoznačne politickým procesom, čo dokazujú aj súčasné represálie proti jeho stúpencom a nespokojným občanom. Jeho vinu spochybnil aj Európsky súdny dvor , je teda namieste aj otázka, či by nemala byť Ruská federácia vylúčená z Rady Európy Pre agentúru SITA to uviedol europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec KDH ).Ako ďalej priblížil, aj v súvislosti so zmenou v Bielom dome očakáva všeobecne tvrdšiu odpoveď na policajné násilie.„Vladimír Putin vždy, keď sa ocitol v domácich problémoch, snažil sa destabilizovať okolité štáty, aby odviedol pozornosť. Každý takýto pokus musí medzinárodné spoločenstvo už v zárodku zastaviť,“ zdôraznil europoslanec.Pokiaľ Európska únia (EÚ) a USA pristúpia k účinným sankciám, dostane to Putinov režim pod tlak. Je však otázne, aká by bola jeho reakcia, uviedol v tejto súvislosti pre agentúru SITA europoslanec a podpredseda Progresívneho Slovenska (PS) „V najhoršom prípade sa Putin môže pokúsiť odvrátiť pozornosť svojich občanov ďalšími zahranično-politickými avantúrami - Sýria, Bielorusko, Ukrajina či Kaukaz, pred čím by sme ho mali dôrazne varovať,“ upozornil Šimečka.Naopak, pokiaľ Únia a USA reagovať nebudú, ruská vláda to podľa europoslanca prečíta ako „znak našej slabosti a neschopnosti“ obhajovať vlastné hodnoty, a to by bolo podľa neho nebezpečné.Šimečka zároveň upozornil, že Putinov režim najskôr skúsil zavraždiť svojho hlavného kritika, čo potvrdili experti z viacerých štátov aj medzinárodných organizácií.Keď to Navaľnyj prežil a vrátil sa domov do Ruska, expresne ho odsúdili v politickom procese a ignorovali pritom záväzné rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva Nehovoriac o policajnej brutalite proti vlastným občanom, ktorí v uliciach protestujú za dodržiavanie ľudských práv.„Naša odpoveď by mala byť jednoznačná - prísne sankcie proti príslušníkom Putinovho režimu a proti všetkým, ktorí boli zapletení v pokuse o vraždu Navaľného,“ zdôraznil europoslanec Šimečka.Ten sa osobne prihovára aj za to, aby boli Rusku opäť odňaté hlasovacie práva v Rade Európy. Je podľa neho absurdné, aby bolo Rusko riadnym členom organizácie, ktorej hodnoty denne popiera.Moskovský súd v utorok 2. februára zmenil opozičnému lídrovi Alexejovi Navaľnému podmienečný trest, ktorý dostal za spreneveru, na nepodmienečný a poslal ho do väzenia.Známy kritik Kremľa dostal tri a pol roka odňatia slobody, keďže už ale rok strávil v domácom väzení, jeho pobyt za mrežami o tento čas skrátia. Informoval o tom spravodajský portál BBC.Navaľného, ktorý je najznámejším kritikom prezidenta Vladimira Putina, zadržali v nedeľu 17. januára po jeho návrate z Nemecka.V krajine sa liečil päť mesiacov z následkov otravy nervovoparalytickou látkou novičok. Z útoku obviňuje Kremeľ, čo ruské úrady odmietajú.Podľa prokuratúry pobytom v Nemecku porušil pravidlá podmienečného odsúdenia za spreneveru. Navaľnyj označuje kauzu z roku 2014 za politicky motivovanú.