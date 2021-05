Členstvo Slovenska v Európskej únii je podľa premiéra Hegera zárukou slobody, stability a rozvoja

Spoločné hľadanie riešení

Nezabúdať ani na NATO

1.5.2021 (Webnoviny.sk) - Členstvo v Európskej únii (EÚ) je pre Slovensko podľa predsedu vlády SR Eduarda Hegera OĽaNO ) zárukou slobody, stability a rozvoja. Uviedol to vo svojom stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytol tlačový odbor Úradu vlády SR pri príležitosti 17. výročia vstupu Slovenska do EÚ.Tlačový odbor dodal, že Slovensko ako člen EÚ pomáha spoluvytvárať európsku politiku najmä cez účasť na aktivitách v rámci Konferencie o budúcnosti Európy.Ako ďalej vysvetlil táto platforma je o výraznejšom zapájaní občanov a o verejnej diskusii. Na Slovensku by ju mali odštartovať na Deň Európy 9. mája.Premiér konštatoval, že členstvo v EÚ je pre Slovensko v prvom rade jasným odkazom toho, kam mentálne patrí od slobodného rozhodnutia, ktoré urobili občania na námestiach v novembri 1989.„Kým sme neboli členom, boli sme najmä divákmi. Od vstupu do EÚ sme 17 rokov jej plnohodnotným členom. Sedíme za jedným stolom, kde o všetkom spolurozhodujeme. Treba sa zbaviť dojmu, že za všetkým je Brusel. Brusel je mesto v Belgicku, my sme súčasťou EÚ, aj my sme EÚ,“ povedal Heger.Za najväčšie benefity členstva v Európskej únii považuje predseda vlády spoločné hľadanie a nachádzanie riešení na výzvy, ktorým žiadna krajina nedokáže čeliť sama. Ako príklady uviedol pandémiu či zelenú a digitálnu tranzíciu.Heger zároveň zdôraznil, že členstvo v EÚ nie je len o európskom rozpočte, keďže cez členstvo v EÚ dnes Slovensko má cestovnú mapu pre zdravší, modernejší a úspešnejší štát, ktorou je Plán obnovy a odolnosti SR.Za ďalší benefit považuje, že EÚ je spoločenstvo, ktoré sa hlási k základným hodnotám, ako sú demokracia, právny štát či princípy trhovej ekonomiky.Heger podotkol, že popri členstve v EÚ sa nemá zabúdať ani na členstvo v NATO, ktorého výročie si Slovensko pripomína 29. marca.„NATO je pre našu krajinu garanciou bezpečnosti. Nemusíme ísť ďaleko po príklady toho, že bezpečnosť nie je ani v dnešnom svete samozrejmosťou,“ uviedol.Slovensko si v sobotu pripomína 17. výročie svojho vstupu do EÚ. Slovenská republika sa 1. mája 2004 spolu s ďalšími deviatimi krajinami stala súčasťou európskeho spoločenstva.