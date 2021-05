Maďarsko uvoľnilo mnoho obmedzení proti šíreniu COVID-19 pre držiteľov imunitných preukazov

Vakcína ako nepriestrelná vesta

Používajú aj vakcíny z Číny a Ruska

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.5.2021 (Webnoviny.sk) - Maďarsko v sobotu uvoľnilo viaceré obmedzenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 pre držiteľov imunitných preukazov. Tie patria do série najnovších opatrení, ktoré maďarská vláda zaviedla v súvislosti s ambicióznou vakcinačnou kampaňou.Zaočkované osoby s takýmto preukazom môžu od 1. mája vstúpiť do jedální v interiéri, hotelov, divadiel, kín, kúpeľov, telocviční, knižníc, múzeí a iných rekreačných zariadení.Otváracie hodiny pre prevádzky predĺžili do 23:00 a zákaz vychádzania začne platiť až o polnoci.„Predtým sme sa bránili uzatváraním, čím sme spomalili šírenie vírusu. Teraz sme však prešli do útoku. Vakcína je ako nepriestrelná vesta. Vírus sa od nej odráža,“ povedal v piatok maďarský premiér Viktor Orbán Na imunitné preukazy majú v Maďarsku nárok všetky zaočkované osoby a ľudia, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Subjektom, ktoré umožnia vstup osobám bez takéhoto preukazu, môžu udeliť vysoké pokuty.Maďarsko má druhú najvyššiu zaočkovanosť v Európskej únii . Dosiaľ dostali aspoň jednu dávku 4 milióny ľudí, čo predstavuje asi 40 % maďarskej populácie.Krajina ako jediná z „európskej dvadsaťsedmičky“ používa okrem očkovacích látok schválených Európskou liekovou agentúrou (EMA) aj vakcíny z Číny a Ruska.Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó vo štvrtok oznámil, že cestovanie medzi Maďarskom, Srbskom a Čiernou Horou bude možné bez povinnosti absolvovať karanténu alebo požiadavky na disponovanie podobným imunitným preukazom, aké zaviedli v Maďarsku.Podľa jeho slov sa momentálne uskutočňujú rokovania o podobných dohodách aj s Gréckom a Izraelom.