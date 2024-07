Členstvo Ukrajiny v NATO je „pevne dané“, vyhlásil estónsky prezident Alar Karis

7.7.2024 (SITA.sk) - Podľa estónskeho prezidenta Alara Karisa je budúce členstvo Ukrajiny v NATO „pevne dané“. Zároveň varoval pred falošným prímerím s Ruskom, ktoré by Ukrajinu prinútilo k ústupkom.Karis to povedal na tlačovej konferencii po stretnutí s litovskou hlavou štátu Gitanasom Nausėdom . Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje estónskeho verejnoprávneho vysielateľa ERR.Prezidenti Estónska a Litvy diskutovali o bilaterálnej spolupráci a o prípravách na samit NATO , ktorý sa 9. júla začne vo Washingtone.„Aliancia musí vyslať silný odkaz, že NATO bude podporovať Ukrajinu tak dlho, ako to bude potrebné. Členstvo Ukrajiny v NATO je pevne dané a proces jej vstupu je nezvratný,“ povedal estónsky prezident.