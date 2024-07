Verejné obstarávanie sťažuje samosprávam zákazky alebo ich znemožňuje, schválená novela to má podľa KDH zmeniť

Zmeny podporili ako jediní z opozície

Transparentnosť je nevyhnutná

Prieťahy vo verejnom obstarávaní

Transparentnosť podlimitných zákaziek

Ďalší návrh

7.7.2024 (SITA.sk) - Dlhý a náročný proces verejného obstarávania sa má zjednodušiť. Od novely zákona o verejnom obstarávaní , ktorá nadobudne účinnosť 1. augusta, to očakáva Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).Verejné obstarávanie v súčasnosti sťažuje samosprávam realizáciu zákaziek alebo ich vyslovene znemožňuje, uviedol pre agentúru SITA poslanec Národnej rady SR a ekonomický expert KDH Jozef Hajko Rozsiahle zmeny pravidiel v tejto oblasti pri nedávnom hlasovaní v parlamente spolu s poslancami vládnej koalície podporili kresťanskí demokrati ako jediní z opozície, a to napriek tomu, že neprešli ich pozmeňujúce návrhy.„Zákon o verejnom obstarávaní je jedným z pravidiel, ktoré vo veľkej miere určujú efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov vo verejnej správe. V nie dávnej minulosti zákonodarca pristúpil k podmienke, že jediným kritériom pri vyhodnotení verejného obstarávania je cena,“ upozornil Jozef Hajko.Ako podotkol, bolo to z dôvodu, že v mnohých prípadoch sa zákon zneužíval. Podľa neho to nebolo šťastné riešenie, lebo sa dostatočne nezohľadňovali kvalitatívne podmienky predmetu obstarávania, respektíve referencie dodávateľa.„Súčasný zákon tieto problémy rieši napriek neprijatiu našich pozmeňujúcich návrhov v dostatočnej miere,“ vysvetlil poslanec, prečo novelu obstarávania podporili.Kritici schválených zmien nielen z mimovládnych organizácií poukazovali na to, že okrem očakávaného zrýchlenia a zjednodušenia podmienok zároveň znižujú transparentnosť a otvárajú dvere možnej korupcii. Jozef Hajko hovorí, že transparentnosť je nevyhnutná, hlavne ak sa zvyšuje limit na podlimitné zákazky.„To môže byť rizikom a budeme pozorne sledovať, či sa transparentnosť bude uplatňovať. Sami sme navrhovali, aby sa jej cez zákon dostalo do praxe čo najviac, a v tomto úsilí budeme pokračovať. Zároveň budeme sledovať konanie, aby kontrolné mechanizmy fungovali, ako majú,“ ubezpečil.Skúsenosti z ostatných rokov podľa poslanca za KDH ukazujú, že nie samo verejné obstarávanie je najväčším problémom. Skôr sú to prieťahy vo verejnom obstarávaní, ktoré spôsobuje riadiaci orgán svojimi kontrolami a vyjadreniami.„Kontrola verejného obstarávania z pozície Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) trvá aj niekoľko rokov. To spôsobuje obrovské problémy obstarávateľov pri podpísaní zmlúv s dodávateľmi, plánovaním čerpania rozpočtov a pre dodávateľov dodržanie ceny,“ priblížil Jozef Hajko.Kresťanskí demokrati vzhľadom na zvýšenie finančných limitov navrhovali zvýšiť transparentnosť podlimitných zákaziek. A to tak, aby v zákone ostala povinnosť posielať oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu v prípade priameho rokovacieho konania úradu. Takéto oznámenie by podľa poslanca zachovalo určitú mieru transparentnosti a zabezpečilo zdravú hospodársku súťaž.„Po schválení nového zákona ostáva na vôli samého obstarávateľa, či na zverejnenie pristúpi. Mnohé samosprávy to robili na báze dobrovoľnosti a očakávame, že v tom budú pokračovať,“ ozrejmil.Ďalší ich návrh sa týkal vypustenia úpravy, že v námietkovom konaní bude ÚVO viazaný rozsahom skutočností, proti ktorým smerujú námietky, a nemôže rozhodnúť nad ich rámec.„Úrad má dostatok skúseností, aby dokázal posúdiť, či uchádzač o zákazku podal námietku odôvodnene, a dokáže posúdiť preskúmavanie v širšom kontexte. Zároveň očakávame, že ÚVO bude pracovať pružnejšie, aby sa eliminovali prieťahy,“ dodal pre SITA Jozef Hajko.