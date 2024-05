Členstvo v EÚ nie je samozrejmosťou, upozorňujú progresívci (video)

Výzva k eurovoľbám

Symbol slobody a demokracie

1.5.2024 (SITA.sk) - Členstvo v EÚ nie je samozrejmosťou. Upozornil na to líder hnutia Progresívne Slovenska Ako uviedol, za 20 rokov sa SR stala hrdou a rovnocennou súčasťou EÚ, no napriek tomu ju vládni politici ťahajú z Únie preč.Šimečka vyzdvihol, že Slovensko z EÚ čerpá geopoliticky, ekonomicky aj bezpečnostne, no vyhlásenia premiéra Roberta Fica Smer-SD ), Ľuboša Blahu Smer-SD ) či Andreja Danka SNS ) ťahajú Slovensko preč od spojencov, aby nabiehali Putinov i.V tejto súvislosti Šimečka vyzval všetkých občanov Slovenska, aby prišlo 8. júna k voľbám do Európskeho parlamentu „Nie je jedno, kto nás bude v Európe reprezentovať. Ukážme, že aj po 20 rokoch môže vyhrať demokratické a proeurópske Slovensko,” zdôraznil Šimečka. Europoslanec Martin Hojsík (PS) doplnil, že vstup do EÚ bolo jedným z najlepších rozhodnutí.„Dnes však pocit hrdosti a oslavu úspešného slovenského príbehu v EÚ prebíjajú čoraz viac útoky premiéra Fica na EÚ. Za všetko zlé môže Únia. Nie Ficova vláda, ktorá rozkladá demokraciu a porušuje spoločné pravidlá. Nenechajme sa ale oklamať," vyhlásil Hojsík a pripomenul, že na príklade brexitu je vidieť, kam môže burcovanie ľudí proti EÚ zájsť.„Nedovoľme vládnej demagógii otráviť a zničiť úspešný príbeh Slovenska v EÚ. Vyberme si pokračovanie úspešného európskeho príbehu,” uviedol Hojsík.Kandidátka do Európskeho parlamentu Ľubica Karvašová (PS) uzavrela, že EÚ vždy bola symbolom slobody, demokracie a nádeje pre Slovensko.