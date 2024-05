Propalestínske protesty na univerzitách naďalej pokračujú, židovskí študenti sa boja vkročiť do budovy (foto)

Násilná konfrontácia

1.5.2024 (SITA.sk) - Na niekoľkých amerických univerzitách, ktoré čelia rozsiahlym propalestínskym protestom, sa demonštranti dostali do stretov s políciou aj medzi sebou. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Na Kalifornskej univerzite v Los Angeles nasadili políciu po tom, čo tam vypukla násilná konfrontácia medzi propalestínskymi demonštrantmi a podporovateľmi Izraela.Televízia KABC zverejnila zábery, na ktorých bolo vidno, ako ľudia po sebe hádžu pyrotechniku aj iné predmety a dopúšťajú sa fyzického násilia.Niekoľko hodín predtým zase poriadková polícia v New Yorku rozohnala demonštrantov z protestných táborov na Kolumbijskej univerzite a jednej z jej budov, ktorú okupovali.Predstaviteľ orgánov činných v trestnom konaní uviedol, že polícia na Kolumbijskej univerzite aj neďalekej City College of New York zatkla viac ako 200 ľudí.Kolumbijská univerzita požiadala newyorskú políciu, aby zostala v jej areáli do 17. mája, čo je dva dni po promóciách.Protesty, v ktorých epicentre je spomenutá Kolumbijská univerzita, sa rozšírili po celej krajine. Od 18. apríla vo viac ako 25 inštitúciách v 21 štátoch zatkli vyše tisíc ľudí.Demonštrácie neutíchajú napriek hrozbám zatknutím a vylúčením a nútia vysoké školy premyslieť svoje finančné väzby na Izrael, ako aj ich podporu slobody prejavu. Niektorí židovskí študenti tvrdia, že protesty prerástli do antisemitizmu a boja sa vkročiť na akademickú pôdu.Študenti aj niektorí zamestnanci požadujú, aby sa univerzity odklonili od spoločností podporujúcich Izrael a vojnu v Pásme Gazy.Napríklad Brownova univerzita v tejto súvislosti dosiahla dohodu s demonštrantmi, na základe ktorej oni rozpustia svoje protestné tábory a škola bude hlasovať o odklone od spoločností podporujúcich Izrael.